San Lorenzo: un edil y su esposa fueron golpeados cuando sacaban un pasacalles

“Yo estaba sacando un pasacalles mío, que yo no había colocado porque tengo ordenanzas contra los pasacalles, es decir que son parte de una campaña en contra, cuando apareció un hombre con campera, capucha y pantalón negros que me preguntó qué hacia y me dijo que ellos eran de (el intendente Leonardo) Raimundo. Le dije que estaba sacando los pasacalles con mi cara y que se retirara. Mi esposa llevó el pasacalle a la camioneta, me fui a retirar otro pasacalle de enfrente y cuando volví con la escalera a la camioneta vi que tres hombres y tres mujeres, que salieron de una casa de al lado de un supuesto lavadero de autos, tiraron un ladrillazo a la camioneta y otro a mi esposa, a la que lastimaron en la cabeza y tiraron al piso, y empezaron a pegarle golpes de puño y patadas”, relató este jueves Remondino a La Capital.