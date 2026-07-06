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Polémica en Baigorria por el nombre de una calle del predio Eva Perón

El Partido Justicialista local rechazó la ordenanza que designó a una arteria del Parque Central Eva Perón. La iniciativa fue impulsada por docentes

6 de julio 2026 · 16:33hs
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La denominación de las calles volvió quedar en el centro de una discusión vinculada a la memoria histórica y los homenajes públicos. 

La denominación de las calles volvió quedar en el centro de una discusión vinculada a la memoria histórica y los homenajes públicos. 

El Partido Justicialista de Granadero Baigorria salió a cuestionar la ordenanza que designó con el nombre de Rodolfo Walsh a una calle interna del Parque Central Eva Perón. En un comunicado difundido esta semana, la conducción partidaria expresó su rechazo a la medida y apuntó contra los cinco concejales de extracción peronista que votaron a favor del proyecto.

La denominación fue aprobada durante la sesión del 24 de junio por cinco votos contra dos. La propuesta fue presentada por docentes de la Escuela Secundaria Nº 330 junto a integrantes de la organización de derechos humanos Documenta Baigorria. La nueva calle estará ubicada en el sector sur del parque, detrás de la Escuela Secundaria Nº 422.

El comunicado difundido por el PJ sostiene que antes de la votación se había presentado una iniciativa propia para nombrar distintas calles y espacios internos del predio con referencias vinculadas a la historia del peronismo. Entre ellas figuraban Ramón Carrillo, Juan Pistarini e Iván Ivanissevich, además de los paseos 7 de Mayo y 17 de Octubre.

Un nombre sin tratamiento

La conducción partidaria también cuestionó que esa propuesta no fuera debatida en comisión ni tratada en sesión antes de la sanción de la ordenanza finalmente aprobada. El documento recuerda además el valor histórico del predio Eva Perón, donde funcionan el Hospital Escuela Eva Perón y el Hogar Escuela Coronel Juan Domingo Perón, obras vinculadas a las políticas impulsadas durante el primer peronismo.

Quienes promovieron la iniciativa destacaron la trayectoria de Walsh como periodista, escritor y militante político. Autor de Operación Masacre y de la Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, fue asesinado y desaparecido el 25 de marzo de 1977, un día después de difundir ese histórico documento contra la dictadura. Quienes se oponen, señalaron que Walsh apoyó inicialmente el accionar de la llamada Revolución Libertadora.

Un antecedente con fuerte discusión

La controversia reavivó en la ciudad el recuerdo de otro debate por la denominación de espacios públicos. En 2013, una calle del barrio Remanso Valerio fue bautizada con el nombre del entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, una decisión impulsada durante la gestión del exintendente Alejandro Ramos que generó cuestionamientos de la oposición y de vecinos debido a que se trataba de un funcionario en actividad.

La discusión volvió a cobrar fuerza tres años después. En 2016, el Concejo Municipal resolvió quitar el nombre de De Vido de esa arteria y avanzar en la búsqueda de una nueva denominación. Entre los argumentos esgrimidos entonces figuraban las investigaciones judiciales que involucraban al ex funcionario nacional y las críticas al modo en que había sido adoptado originalmente el homenaje.

Aquella polémica tuvo amplia repercusión regional y quedó como uno de los antecedentes más recordados de las disputas locales en torno a la nomenclatura urbana. Diez años después, el debate reapareció, esta vez alrededor del nombre de Rodolfo Walsh y de los distintos significados históricos y políticos que sectores de la ciudad buscan imprimirle a uno de los espacios más emblemáticos de Granadero Baigorria.

>>Leer más: Insólito y repudiable

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