Estudiantes de San Lorenzo versionaron un tema de Oasis y grabaron un emotivo video en el centro histórico

Un grupo de estudiantes de San Lorenzo de entre 10 y 12 años sorprendió en redes sociales con una emotiva versión de un clásico de Oasis y el video rápidamente se volvió viral. La producción, compartida por el docente de música Pablo Parente ya superó los 900 “me gusta” y acumuló decenas de comentarios.

Con sus uniformes escolares, cantando en coro y al ritmo de la música, los alumnos protagonizan un videoclip que mezcla trabajo en equipo y arte . El proyecto reúne a estudiantes de 5° y 6° grado del colegio Santa Rosa de Viterbo y al coro de la escuela San Carlos, que se encargaron de interpretar “Stop Crying Your Heart Out” en un escenario simbólico para la ciudad ubicado el centro histórico de San Lorenzo.

El proyecto fue impulsado por Parente , profesor de música en ambas instituciones que logró fusionar sus dos pasiones: la docencia y la producción audiovisual. Según contó, el objetivo del proyecto busca recuperar la cultura de los coros infantiles y acercar a los chicos a canciones que marcaron a otras generaciones. “Es un proyecto que pretende instalar nuevamente la cultura de los coros de niños a través de la música que escuchaban sus padres. También que los chicos conozcan lo que significa un trabajo de producción completo”, explicó el docente.

Los estudiantes participaron de todo el proceso creativo, desde conocer el contexto social e histórico de la canción hasta grabar el videoclip junto a sus compañeros, en una experiencia que buscó unir el arte con el aprendizaje. En ese sentido, Parente destacó: “Trabajar en conjunto con las dos escuelas fue orgánico. Unirlos me parecio una buena idea para formar el compañerismo a través de la música. Verlos expresarse con pasión me llena de alegría y orgullo”.

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Un videoclip con un mensaje y un escenario especial

Ahora bien, detrás del videoclip nada fue librado al azar. Tanto el escenario elegido como la canción interpretada por los chicos tuvieron un significado dentro del proyecto impulsado por el docente que trabaja hace 23 años en el Colegio Santa Rosa y 4 años en el coro de la escuela San Carlos.

El video fue grabado en El Seráfico, ubicado en en el corazón del casco histórico, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad y símbolo de la historia argentina por haber sido escenario del combate de San Lorenzo de 1813.

Según explicó el docente, la elección del lugar estuvo vinculada no solo a su valor histórico, sino al sentido de pertenencia que representa para los estudiantes. “El lugar es un bello espacio en el centro histórico de nuestra ciudad, a pasos de las dos escuelas vinculadas, y nos pareció el lugar más adecuado para hacer el video”, señaló Parente.

La canción elegida también tuvo un motivo especial. “No tengas miedo, nunca cambiarás lo que ya pasó, que tu sonrisa brille”, dice uno de los versos más reconocidos “Stop Crying Your Heart Out”, escrita por Noel Gallagher e interpretada por Oasis. "Además de ser un clásico muy escuchado incluso hoy, tiene un mensaje fuerte y positivo para trabajar la autoestima de los chicos”, señaló Parente.

En esa línea, el docente reflexionó sobre la importancia de generar espacios de contención y expresión para los estudiantes a través del arte y la música. “Los chicos están muy vulnerables, se vive realmente en un mundo complicado, y los adultos están cada vez más centrados en tratar de sobrevivir, lo cual deja muy expuestos a los chicos a potenciales amenazas. Es importante hacer todo lo posible por levantar la autoestima de los chicos para prepararlos para una realidad de la cual lamentablemente no pueden escapar", señaló Parente. Y sumó: "El refugio en la música es fundamental. Es un medio importantísimo para canalizar emociones”.

Por último, remarcó el esfuerzo en equipo detrás de la producción audiovisual: "Esto se realiza sin ningún tipo de apoyo, sale exclusivamente de un esfuerzo en conjunto entre los chicos, yo y las escuelas que acceden con gusto a este tipo de propuestas”.

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