La Capital | Zoom | San Lorenzo

Estudiantes de San Lorenzo versionaron un tema de Oasis y grabaron un emotivo video en el centro histórico

Alumnos de dos escuelas de la ciudad interpretaron “Stop Crying Your Heart Out” en una producción audiovisual y se volvieron virales en redes sociales

18 de mayo 2026 · 11:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
Un grupo de estudiantes de San Lorenzo se volvió viral en redes sociales

Un grupo de estudiantes de San Lorenzo se volvió viral en redes sociales

Un grupo de estudiantes de San Lorenzo de entre 10 y 12 años sorprendió en redes sociales con una emotiva versión de un clásico de Oasis y el video rápidamente se volvió viral. La producción, compartida por el docente de música Pablo Parente ya superó los 900 “me gusta” y acumuló decenas de comentarios.

Con sus uniformes escolares, cantando en coro y al ritmo de la música, los alumnos protagonizan un videoclip que mezcla trabajo en equipo y arte. El proyecto reúne a estudiantes de 5° y 6° grado del colegio Santa Rosa de Viterbo y al coro de la escuela San Carlos, que se encargaron de interpretar “Stop Crying Your Heart Out” en un escenario simbólico para la ciudad ubicado el centro histórico de San Lorenzo.

El proyecto fue impulsado por Parente, profesor de música en ambas instituciones que logró fusionar sus dos pasiones: la docencia y la producción audiovisual. Según contó, el objetivo del proyecto busca recuperar la cultura de los coros infantiles y acercar a los chicos a canciones que marcaron a otras generaciones. “Es un proyecto que pretende instalar nuevamente la cultura de los coros de niños a través de la música que escuchaban sus padres. También que los chicos conozcan lo que significa un trabajo de producción completo”, explicó el docente.

Los estudiantes participaron de todo el proceso creativo, desde conocer el contexto social e histórico de la canción hasta grabar el videoclip junto a sus compañeros, en una experiencia que buscó unir el arte con el aprendizaje. En ese sentido, Parente destacó: “Trabajar en conjunto con las dos escuelas fue orgánico. Unirlos me parecio una buena idea para formar el compañerismo a través de la música. Verlos expresarse con pasión me llena de alegría y orgullo”.

>> Leer más:La primera experiencia del Paseo del Río en San Lorenzo tuvo gran convocatoria

Un videoclip con un mensaje y un escenario especial

Ahora bien, detrás del videoclip nada fue librado al azar. Tanto el escenario elegido como la canción interpretada por los chicos tuvieron un significado dentro del proyecto impulsado por el docente que trabaja hace 23 años en el Colegio Santa Rosa y 4 años en el coro de la escuela San Carlos.

El video fue grabado en El Seráfico, ubicado en en el corazón del casco histórico, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad y símbolo de la historia argentina por haber sido escenario del combate de San Lorenzo de 1813.

Según explicó el docente, la elección del lugar estuvo vinculada no solo a su valor histórico, sino al sentido de pertenencia que representa para los estudiantes. “El lugar es un bello espacio en el centro histórico de nuestra ciudad, a pasos de las dos escuelas vinculadas, y nos pareció el lugar más adecuado para hacer el video”, señaló Parente.

La canción elegida también tuvo un motivo especial. “No tengas miedo, nunca cambiarás lo que ya pasó, que tu sonrisa brille”, dice uno de los versos más reconocidos “Stop Crying Your Heart Out”, escrita por Noel Gallagher e interpretada por Oasis. "Además de ser un clásico muy escuchado incluso hoy, tiene un mensaje fuerte y positivo para trabajar la autoestima de los chicos”, señaló Parente.

En esa línea, el docente reflexionó sobre la importancia de generar espacios de contención y expresión para los estudiantes a través del arte y la música. “Los chicos están muy vulnerables, se vive realmente en un mundo complicado, y los adultos están cada vez más centrados en tratar de sobrevivir, lo cual deja muy expuestos a los chicos a potenciales amenazas. Es importante hacer todo lo posible por levantar la autoestima de los chicos para prepararlos para una realidad de la cual lamentablemente no pueden escapar", señaló Parente. Y sumó: "El refugio en la música es fundamental. Es un medio importantísimo para canalizar emociones”.

Por último, remarcó el esfuerzo en equipo detrás de la producción audiovisual: "Esto se realiza sin ningún tipo de apoyo, sale exclusivamente de un esfuerzo en conjunto entre los chicos, yo y las escuelas que acceden con gusto a este tipo de propuestas”.

>> Leer más:Ciencia para todos: alumnos de la escuela Balseiro vivieron una experiencia "inolvidable" en el Xlab Rosario

Noticias relacionadas
Javier Mas dirige la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario 

La Sinfónica de Rosario da un concierto gratuito con música de Weber, Wagner y Schumann

Chiche Gelblung se encuentra internado en terapia intesiva

Preocupación por la salud de Chiche Gelblung: fue internado en terapia intensiva

Mono Fontana y Florencia Ruiz llegan a Rosario. Con 15 años de trayectoria, el dúo se presentará este sábado 23 de mayo

Florencia Ruiz y el Mono Fontana, en un concierto "íntimo y exclusivo" en Rosario

El Retutu se retira de la música tras 17 años de trayectoria

El Retutu se retira de la música: "Dejo todo por seguir a Cristo"

Ver comentarios

Las más leídas

Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

Lo último

Récord santafesino en el Mundial 2026: cinco técnicos nacidos en la provincia dirigirán selecciones

Récord santafesino en el Mundial 2026: cinco técnicos nacidos en la provincia dirigirán selecciones

Crimen en Bella Vista: cayeron cuatro sospechosos tras rastrear el auto usado por los gatilleros

Crimen en Bella Vista: cayeron cuatro sospechosos tras rastrear el auto usado por los gatilleros

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó contra un buque de ultramar frente a Rosario

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó contra un buque de ultramar frente a Rosario

Crimen en Bella Vista: cayeron cuatro sospechosos tras rastrear el auto usado por los gatilleros

Tres mujeres y un hombre fueron detenidos por encubrimiento agravado en la causa por el asesinato de Gustavo González. El vehículo fue ubicado luego de que un sistema de videovigilancia analizara imágenes de 31 cámaras de Rosario y la región.

Crimen en Bella Vista: cayeron cuatro sospechosos tras rastrear el auto usado por los gatilleros
Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó contra un buque de ultramar frente a Rosario
La Ciudad

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó contra un buque de ultramar frente a Rosario

Convivían pero no estaban casados: deberá pagarle casi $52 millones a su expareja
La Región

Convivían pero no estaban casados: deberá pagarle casi $52 millones a su expareja

Seguridad en Santa Fe: el nuevo paquete que endurece medidas judiciales y policiales

Por Facundo Borrego
Política

Seguridad en Santa Fe: el nuevo paquete que endurece medidas judiciales y policiales

La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas
Policiales

La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

Rosario concentra casi la mitad de los suicidios de toda la provincia 
Policiales

Rosario concentra casi la mitad de los suicidios de toda la provincia 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

Impactante choque de embarcaciones frente a Rosario: varias barcazas se desprendieron en el Paraná

La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

Un motociclista falleció tras un choque con un camión en avenida Circunvalación

En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

En Central, el lamento persiste, pero el foco de atención cambia a la velocidad de la luz

Rosario Central vs. Universidad Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Universidad Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
Scaloni, atento: la selección argentina sigue de cerca a sus lesionados antes del Mundial
Ovación

Scaloni, atento: la selección argentina sigue de cerca a sus lesionados antes del Mundial

Scaloni, atento: la selección argentina sigue de cerca a sus lesionados antes del Mundial

Scaloni, atento: la selección argentina sigue de cerca a sus lesionados antes del Mundial

Murió Raúl Castronovo, el goleador rosarino surgido en Central que dejó su huella en Europa

Murió Raúl Castronovo, el goleador rosarino surgido en Central que dejó su huella en Europa

Vuelve la Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto el Gran Premio de Canadá

Vuelve la Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto el Gran Premio de Canadá

Policiales
Crimen en Bella Vista: cayeron cuatro sospechosos tras rastrear el auto usado por los gatilleros
POLICIALES

Crimen en Bella Vista: cayeron cuatro sospechosos tras rastrear el auto usado por los gatilleros

La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

La policía detuvo al menor que en 2024 y con 15 años mató a Bruno Bussanich y a dos taxistas

Dos policías detenidos por extorsionar y coimear a una mujer en la comisaría 15ª

Dos policías detenidos por extorsionar y coimear a una mujer en la comisaría 15ª

Fuga en moto: se escapó de un control y lo detuvieron tras una persecución

Fuga en moto: se escapó de un control y lo detuvieron tras una persecución

La Ciudad
Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó contra un buque de ultramar frente a Rosario
La Ciudad

Qué dijo la empresa dueña del remolcador que chocó contra un buque de ultramar frente a Rosario

Santa Fe monitorea el avance de la gripe A: los casos crecieron 91% en dos semanas

Santa Fe monitorea el avance de la gripe A: los casos crecieron 91% en dos semanas

El tierno mensaje de Nata tras su adopción: Hoy estoy con una familia que me ama

El tierno mensaje de Nata tras su adopción: "Hoy estoy con una familia que me ama"

Rosario concentra casi la mitad de los suicidios de toda la provincia 

Rosario concentra casi la mitad de los suicidios de toda la provincia 

Milei reivindicó a José Luis Espert tras el acuerdo de Fred Machado en Estados Unidos
Política

Milei reivindicó a José Luis Espert tras el acuerdo de Fred Machado en Estados Unidos

La interna libertaria explotó en X: qué pasó entre Santiago Caputo y Martín Menem
Política

La interna libertaria explotó en X: qué pasó entre Santiago Caputo y Martín Menem

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale
Información General

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales
La Región

Masacre de fauna en el norte santafesino: investigan la caza ilegal de más de 300 animales

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico Argentino-Central Córdoba
Ovación

Gas pimienta, avalancha y represión demoraron el clásico Argentino-Central Córdoba

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia
La Ciudad

Quién era Serena Andreatta, la turista rosarina que murió en un siniestro en Australia

El Museo Marc atraviesa la transformación más importante en dos décadas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Museo Marc atraviesa la transformación más importante en dos décadas

Comercios mayoristas lanzan Black Week con descuentos de hasta el 40 %
Economía

Comercios mayoristas lanzan Black Week con descuentos de hasta el 40 %

El Infierno ya tiene fecha de apertura: la cárcel será inaugurada en 2027
La Región

"El Infierno" ya tiene fecha de apertura: la cárcel será inaugurada en 2027

El agro aportaría u$s 36.100 millones impulsado por mayores exportaciones
Economía

El agro aportaría u$s 36.100 millones impulsado por mayores exportaciones

Piden que adopten ratas de laboratorio que iban a la cámara de gas
Información General

Piden que adopten ratas de laboratorio que "iban a la cámara de gas"

Dos aviones chocaron en vuelo en un espectáculo aéreo en Estados Unidos
Información General

Dos aviones chocaron en vuelo en un espectáculo aéreo en Estados Unidos

El brote de ébola en el Congo es declarado emergencia de importancia internacional
Información General

El brote de ébola en el Congo es declarado emergencia de importancia internacional

En tres días secuestraron a más de 80 chicos de escuelas de Nigeria
El Mundo

En tres días secuestraron a más de 80 chicos de escuelas de Nigeria

La ultraderecha marchó en Londres contra la inmigración musulmana
El Mundo

La ultraderecha marchó en Londres contra la inmigración musulmana

Este lunes empiezan a regir los nuevos exámenes para manejar motos en Santa Fe
La Región

Este lunes empiezan a regir los nuevos exámenes para manejar motos en Santa Fe

Advierten sobre estafas con las figuritas del Mundial: cómo evitarlas
La Ciudad

Advierten sobre estafas con las figuritas del Mundial: cómo evitarlas

Una joven rosarina murió tras el vuelco de un colectivo en una ruta de Australia
La Ciudad

Una joven rosarina murió tras el vuelco de un colectivo en una ruta de Australia