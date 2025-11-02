La Capital | La Región | San Lorenzo

San Lorenzo: Raimundo presentó el presupuesto 2026 con fuerte inversión social y equilibrio financiero

Con las cuentas en orden y sin recurrir al endeudamiento, el municipio de San Lorenzo proyecta para 2026 un crecimiento sostenido de la inversión en infraestructura, salud y desarrollo humano

2 de noviembre 2025 · 07:55hs
El intendente de San Lorenzo

El intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo.

La Municipalidad de San Lorenzo a través del intendente Leonardo Raimundo presentó el presupuesto 2026, que consolida el déficit cero y el endeudamiento cero como pilares de la administración local.

Con una ejecución que se sostiene casi en su totalidad con recursos propios —el 98% —, el esquema financiero prevé un incremento en las partidas sociales y un fuerte impulso a la obra pública. El Concejo Municipal ya aprobó su ejecución.

En ese marco, el 48,8% del presupuesto se orientará a obras de infraestructura, consolidando el ritmo de inversiones que caracteriza a la gestión del intendente Raimundo.

El equilibrio fiscal no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para transformar la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos”, indicó el mandatario local.

Más inversión en políticas sociales

El 12,48% del presupuesto estará destinado al área de Desarrollo Social, que sostiene una amplia red de programas y servicios comunitarios: la casa refugio para personas en situación de calle, los seis jardines maternales, el traslado gratuito de personas con discapacidad a centros de rehabilitación, la casa modelo para mujeres víctimas de violencia de género y la cocina centralizada, que elabora 2.200 raciones diarias de alimentos para comedores comunitarios.

“En un contexto social complejo, San Lorenzo mantiene e incrementa su inversión social. No se recorta, se prioriza”, remarcó Raimundo.

El presupuesto también contempla aumentos específicos en las partidas de comedores infantiles y discapacidad, dos ejes sensibles que reflejan la prioridad del municipio por los sectores más vulnerables.

Salud y seguridad, ejes complementarios

El área de Salud dispondrá de más de 8.000 millones de pesos, lo que implica un incremento del 21% respecto al ejercicio anterior. La meta es sostener y ampliar la red de atención primaria que la ciudad consolidó en los últimos años.

En paralelo, el municipio destinará 650 millones de pesos a sostener la presencia de efectivos de Prefectura Naval y Gendarmería Nacional en distintos puntos de la ciudad, como parte de la política local de apoyo a las fuerzas federales en el territorio.

Gestión ordenada y sin deuda

Uno de los aspectos más destacados del presupuesto 2026 es la ausencia de deuda. San Lorenzo cerrará el año con equilibrio financiero y sin necesidad de recurrir a créditos externos o provinciales, una situación que pocas administraciones locales pueden exhibir en la región.

El modelo de gestión implementado por Raimundo se apoya en la disciplina fiscal, el uso eficiente de los recursos y la planificación plurianual de obras, lo que permitió sostener simultáneamente inversión social, infraestructura y servicios urbanos sin comprometer el futuro financiero del municipio.

“El equilibrio de las cuentas públicas nos permite mirar adelante con responsabilidad, planificando más obras, más inclusión y más desarrollo”, concluyó el intendente Raimundo.

