San Genaro: una nena de 2 años muere al caerle encima el portón de un club

El padre de la nena reclamó Justicia y pidió que "no tapen lo que ocurrió con dinero". El caso es investigado por el fiscal de Coronda.

14 de noviembre 2025 · 10:51hs
Tragedia en San Genero. Renata junto a sus padres. La niña falleció al caerle encima un portón en el club Sportivo Rivadavia

Tragedia en San Genero. Renata junto a sus padres. La niña falleció al caerle encima un portón en el club Sportivo Rivadavia

La localidad de San Genero, ubicada a unos 96 kilómetros al norte de Rosario, se encuentra conmovida por trágica la muerte de una nena de 2 años a la que se le cayó encima un portón cuando estaba con su familia en el Club Sportivo Rivadavia. A casi una semana de ese incidente, el padre de la criatura reiteró su reclamo de justicia. " Solo quiero que no tapen lo ocurrido con plata", dijo.

El siniestro se produjo cuando la niña y su familia habían ido a almorzar al bar de la institución y un momento la menor se separó del grupo para jugar con otros chicos. En ese momento, cuando estaba sentada sobre un umbral jugando con sus pares le cayó encima una reja corrediza.

El trágico hecho sucedió el sábado 8 de noviembre y la investigación para deslindar responsabilidades quedó a cargo de Roberto Olcese, de la Unidad Fiscal de la ciudad de Coronda, por razones de jurisdicción. Todo sucedió cuando Renata Coria y su familia llegaron hasta las instalaciones de Sportivo Rivadavia para compartir un almuerzo en el bar Mc Pato que funciona dentro club.

Cómo sucedió el trágico hecho en San Genaro

Leandro, el papá de Renata, contó al portal IRE cómo sucedió el episodio que le cambió en forma drástica la vida a toda la familia, justo en el día de su cumpleaños. “Estábamos comiendo en el bar del club. Mi nena estaba sentadita en la puerta de entrada al comedor. Mi señora salió un momento a ver a mi otro hijo, que estaba corriendo con otros chicos. Cuando Renata lo vio, quiso ir hacia su hermano. Fue ahí que el portón, que no estaba colocado como se debía, se cayó encima de mi bebé”, relató.

La primera reacción del hombre fue levantar a la nena y llevarla rápidamente hasta el centro médico de la localidad, pero Renata llegó sin vida. Al conocerse la triste noticia, los directivos de Sportivo Rivadavia decretaron el cierre del club por 72 horas en señal de duelo.

Reclamo de justicia

Leandro remarcó que “la negligencia ocurrió dentro del club, solo pido que no se tapen las cosas con plata. Hasta el sábado éramos nosotros cuatro: Renu, Bauti, (mis hijos) Marcela (mi esposa) y yo. Perdimos todo en un segundo. Renata era todo para mí. Era amorosa, alegre, de esas nenas que se hacen querer por todos”, resumió.

“Solo quiero que no tapen las cosas con plata, que se hagan las cosas como corresponden. Ese portón estaba suelto. A mi hija nadie me la va a devolver, pero no quiero que esto se oculte”, remarcó Leandro.

Por este caso se abrió un legajo penal que quedó a cargo de Roberto Olcese, de la Unidad Fiscal de Coronda, quien deberá determinar cómo fue sucedió el siniestro. La investigación recién está dando los primeros pasos para establecer qué responsabilidades hubo en el desprendimiento del portón de rejas que le causó la muerte a la niña.

