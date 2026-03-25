Comenzaron las obras del acceso que unirá San Francisco y Venado Tuerto

La pavimentación de la traza fue largamente reclamada en la región y busca mejorar la conectividad, fortalecer la producción y potenciar el desarrollo

En las próximas semanas está previsto avanzar con el movimiento de suelo, la conformación de terraplenes, la construcción de alcantarillas transversales de hormigón para garantizar el escurrimiento del agua y el corrimiento de alambrados en los campos por donde pasará la traza.

Comenzaron los trabajos iniciales para pavimentar la conexión entre San Francisco y Venado Tuerto , una obra largamente esperada en el sur santafesino que ya muestra avances concretos sobre la traza.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio confirmó el inicio de las primeras tareas vinculadas a la pavimentación del acceso a San Francisco, una infraestructura clave para el departamento General López . En esta etapa inicial se instaló el obrador y se ejecutan trabajos preparatorios que marcan el comienzo efectivo de una obra reclamada durante años por la región.

Según explicó la legisladora, las labores incluyen el armado de encofrados, la colocación de entubamientos en accesos rurales y el destape de la cantera de donde se extraerá el suelo destinado a los terraplenes de la futura ruta. “Ver las máquinas trabajando y el obrador instalado demuestra que esta obra, que durante mucho tiempo parecía lejana, hoy empieza a hacerse realidad”, señaló.

En las próximas semanas está previsto avanzar con el movimiento de suelo, la conformación de terraplenes, la construcción de alcantarillas transversales de hormigón para garantizar el escurrimiento del agua y el corrimiento de alambrados en los campos por donde pasará la traza. “Esta conexión es fundamental para mejorar la conectividad, fortalecer la producción y generar más oportunidades de desarrollo para todo el sur santafesino”, remarcó la senadora.

En el plano local, el presidente comunal de San Francisco, Ignacio “Nacho” Freytes, indicó que la obra ya se articula con los productores de la zona para permitir su avance. Explicó que se están firmando los permisos necesarios para el corrimiento de alambrados, en una coordinación especial debido a que las tareas coinciden con el período de cosecha.

Importancia estratégica

Freytes detalló además que los trabajos comenzaron con la colocación de caños en el sector urbano y alcantarillas laterales, y que actualmente se avanza con el destape de la cantera. “Primero se retiran unos cincuenta centímetros de tierra negra y luego se trabaja con el suelo que se utilizará para los terraplenes”, precisó.

El jefe comunal subrayó la importancia estratégica del proyecto y su impacto a largo plazo. “El acceso a San Francisco es una obra que la política le debía a nuestra región y a nuestro interior productivo. Marca un antes y un después, y ya estamos pensando el San Francisco del futuro, proyectado el desarrollo hacia los próximos veinticinco años”, afirmó.

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