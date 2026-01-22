La Capital | La Región | Roldán

Roldán será sede del tour oficial que anticipa los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Será una jornada recreativa que se desarrollará el lunes 27 de enero, con entrada libre y gratuita, de 10 a 20, en el Salón de Usos Múltiples del Paseo de la Estación

22 de enero 2026 · 15:21hs
Durante el evento estará presente “Capi”

Durante el evento estará presente “Capi”, la mascota oficial de la competencia, y se podrá comenzar a vivir el espíritu de los Juegos antes de su inicio.

El tour oficial que anticipa los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tendrá lugar el próximo lunes 27 en la ciudad de Roldán. Esta activación, fue pensada para disfrutar en familia y con amigos y tendrá lugar en el Salón de Usos Múltiples del Paseo de la Estación, el lunes 27 de 10 a 20, con entrada libre y gratuita. La Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, invita a toda la comunidad a participar del evento.

“El objetivo es empezar a palpitar los Juegos Suramericanos a través de una propuesta innovadora que contará con la llegada de un tráiler inmersivo de última generación, diseñado para ofrecer una experiencia interactiva, tecnológica y accesible para todas las edades”, expresaron desde el municipio.

El recorrido prevé que a través de distintas estaciones, los visitantes podrán acercarse al universo de los Juegos y al deporte de alto rendimiento.

Las propuestas

La jornada ofrecerá recorridos virtuales en kayak por los ríos de Santa Fe; experiencias de ciclismo con realidad virtual a través de paisajes icónicos; simuladores para patear penales en un estadio virtual; trivias interactivas sobre los Juegos y el deporte y espacios de E-sports y experiencias gamer, entre otras actividades.

Durante el evento estará presente “Capi”, la mascota oficial de la competencia, y se podrá comenzar a vivir el espíritu de los Juegos antes de su inicio.

Además, durante la misma jornada se realizará el cierre de la Escuela de Verano Municipal, que se desarrolló durante esta temporada en el Polideportivo Municipal, sumando una celebración especial para niñas, niños y familias.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los Juegos Suramericanos 2026 se celebrarán del 12 al 26 de septiembre y recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países, quienes competirán en 57 disciplinas deportivas. El evento llevado a cabo por la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) y tendrá como sedes principales a las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Para la realización de los Juegos, el gobierno de la Provincia de Santa Fe lleva adelante una inversión de 90 millones de dólares, destinada al fortalecimiento de la infraestructura deportiva en todo el territorio santafesino.

La provincia de Santa Fe recibirá a los mejores deportistas de Sudamérica, muchos de ellos en plena preparación para los Juegos Panamericanos, instancia clave rumbo a los Juegos Olímpicos, lo que garantiza un nivel deportivo de excelencia y posiciona a la región como un escenario central del deporte continental.

>>Leer más: Rosario fue designada sede de los Juegos Odesur 2026, los más importantes de Sudamérica

Choque y rescate en Puerto San Martín. Así quedó el camión en el que quedó atrapado su chofer.

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer

La ruta nacional 33 es una de las que se encuentra en estado deplorable. 

Viajar por las rutas nacionales es una ruleta rusa: mapa del peligro y los tramos críticos

 “Esta ruta permitirá que miles de santafesinos del sur puedan viajar de manera segura, evitando la ruta 33, y conectando por la 96 hasta la 14 para llegar a Rosario sin atravesar un corredor hoy saturado y peligroso”, expresó la senadora Di Gregorio.

Comenzó la pavimentación de la nueva ruta provincial 96, una alternativa a la abandonada RN 33

Pellegrini y San Martín, en Villa Gobernador Gálvez. Allí chocaron un colectivo y una moto

Fatal choque en Villa Gobernador Gálvez: motociclista muere al colisionar con un ómnibus

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

Newells: la dupla tiene la base del once en la cabeza para el debut en el Apertura

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Maleteros de la Terminal: alertan que el proyecto libertario implica un retroceso de 70 años

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y cortó el tránsito

Central informó que operaron a Juan Cruz Komar y que la cirugía fue un éxito

Ex concejales y ediles salieron a respaldar la ordenanza que regularizó la actividad en la Terminal de Ómnibus y cuestionaron el proyecto de La Libertad Avanza que propone quitar la exclusividad del servicio y el canon que percibe la cooperativa de maleteros.
Por Matías Petisce
Bajo la Plaza 25 de Mayo: hallaron en el centro de Rosario un antiguo tanque de combustible de 1925
La Ciudad

Bajo la Plaza 25 de Mayo: hallaron en el centro de Rosario un antiguo tanque de combustible de 1925

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja
Policiales

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel
Información General

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores
Política

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores

Quién es el embajador argentino que exigió tapar un mapa que mostraba a las Islas Malvinas como británicas
Política

Quién es el embajador argentino que exigió tapar un mapa que mostraba a las Islas Malvinas como británicas

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

Newells: la dupla tiene la base del once en la cabeza para el debut en el Apertura

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

No jugará más en Newells y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben
No jugará más en Newell's y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

El sorprendente apodo de una leyenda del ajedrez a Faustino Oro: Chessi

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja
Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Maleteros de la Terminal: alertan que el proyecto libertario implica un retroceso de 70 años

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y cortó el tránsito

Interna en el sindicato de portuarios: la gestión saliente negó estar detrás de las amenazas

Bajo la Plaza 25 de Mayo: hallaron en el centro de Rosario un antiguo tanque de combustible de 1925

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales
Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales

Familia santafesina estafada en la costa: la selfie desde la cárcel no era de los delincuentes
Familia santafesina estafada en la costa: la selfie desde la cárcel no era de los delincuentes

Todo vacante en el Quini 6, con varios ganadores en el Siempre Sale
Todo vacante en el Quini 6, con varios ganadores en el Siempre Sale

Se derrumbó el 7,4% el uso de servicios públicos en Santa Fe
Se derrumbó el 7,4% el uso de servicios públicos en Santa Fe

El presidente de Newells habló sobre el crítico presente del club: Un paciente en terapia
El presidente de Newell's habló sobre el crítico presente del club: "Un paciente en terapia"

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Suben los casos de gastroenteritis en Brasil: recomendaciones para los viajeros
Suben los casos de gastroenteritis en Brasil: recomendaciones para los viajeros

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026
El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026

Donald Trump aseguró que hay un principio de acuerdo con la Otán sobre Groenlandia
Donald Trump aseguró que hay un principio de acuerdo con la Otán sobre Groenlandia

Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina
Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia
Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto
Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario
Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario

Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas
Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%
Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?
¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

La Pascua llega con regalo: cuándo cae y por qué será un finde extra largo
La Pascua llega con regalo: cuándo cae y por qué será un finde extra largo