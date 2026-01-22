Roldán será sede del tour oficial que anticipa los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Será una jornada recreativa que se desarrollará el lunes 27 de enero, con entrada libre y gratuita, de 10 a 20, en el Salón de Usos Múltiples del Paseo de la Estación

El tour oficial que anticipa los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, tendrá lugar el próximo lunes 27 en la ciudad de Roldán . Esta activación, fue pensada para disfrutar en familia y con amigos y tendrá lugar en el Salón de Usos Múltiples del Paseo de la Estación, el lunes 27 de 10 a 20, con entrada libre y gratuita. La Municipalidad de Roldán, a través de la Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, invita a toda la comunidad a participar del evento.

“El objetivo es empezar a palpitar los Juegos Suramericanos a través de una propuesta innovadora que contará con la llegada de un tráiler inmersivo de última generación, diseñado para ofrecer una experiencia interactiva, tecnológica y accesible para todas las edades”, expresaron desde el municipio.

El recorrido prevé que a través de distintas estaciones, los visitantes podrán acercarse al universo de los Juegos y al deporte de alto rendimiento.

La jornada ofrecerá recorridos virtuales en kayak por los ríos de Santa Fe; experiencias de ciclismo con realidad virtual a través de paisajes icónicos; simuladores para patear penales en un estadio virtual; trivias interactivas sobre los Juegos y el deporte y espacios de E-sports y experiencias gamer, entre otras actividades.

Durante el evento estará presente “Capi”, la mascota oficial de la competencia, y se podrá comenzar a vivir el espíritu de los Juegos antes de su inicio.

Además, durante la misma jornada se realizará el cierre de la Escuela de Verano Municipal, que se desarrolló durante esta temporada en el Polideportivo Municipal, sumando una celebración especial para niñas, niños y familias.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los Juegos Suramericanos 2026 se celebrarán del 12 al 26 de septiembre y recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países, quienes competirán en 57 disciplinas deportivas. El evento llevado a cabo por la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) y tendrá como sedes principales a las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Para la realización de los Juegos, el gobierno de la Provincia de Santa Fe lleva adelante una inversión de 90 millones de dólares, destinada al fortalecimiento de la infraestructura deportiva en todo el territorio santafesino.

La provincia de Santa Fe recibirá a los mejores deportistas de Sudamérica, muchos de ellos en plena preparación para los Juegos Panamericanos, instancia clave rumbo a los Juegos Olímpicos, lo que garantiza un nivel deportivo de excelencia y posiciona a la región como un escenario central del deporte continental.

