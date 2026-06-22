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Villa Constitución: Berti acompañó a empresarios locales en un viaje a Vaca Muerta

En su viaje a Añelo, en Neuquén, el intendente reafirmó su idea de defensa a la industria nacional y la búsqueda de oportunidades

22 de junio 2026 · 15:29hs
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“La industria nacional necesita ser una prioridad estratégica porque es la principal generadora de empleo de calidad y valor agregado”

“La industria nacional necesita ser una prioridad estratégica porque es la principal generadora de empleo de calidad y valor agregado”, remarcó Jorge Berti. 

El intendente de Villa Constitución, Jorge Berti, viajó junto a empresarios locales a Añelo, el epicentro de Vaca Muerta. Allí reafirmó una idea que atraviesa su gestión basada en la defensa de la industria nacional, pero también la de salir a buscar oportunidades para el crecimiento de las empresas y el empleo.

Desde el municipio villense destacaron que este viaje “fue mucho más que una recorrida institucional. En un contexto económico complejo para la industria argentina, el intendente eligió convertir ese viaje en una definición política sobre el rol que deben asumir los gobiernos locales frente a los desafíos del presente”.

Acompañado por empresarios de Villa Constitución, el mandatario se propuso observar de cerca uno de los motores económicos más dinámicos del país y, al mismo tiempo, abrir canales de vinculación para el entramado productivo local.

“Quienes tenemos responsabilidades públicas debemos estar donde se generan las oportunidades, donde se toman decisiones y donde se está construyendo parte del futuro económico de la Argentina”, sostuvo.

La experiencia le permitió confirmar una percepción que ya venía planteando desde hace tiempo: “que Vaca Muerta trasciende ampliamente la producción de petróleo y gas y se ha transformado en una inmensa plataforma de demanda de servicios, logística, infraestructura, tecnología y desarrollo industrial”.

Afirmó que: “Es una oportunidad para cientos de empresas argentinas que estén dispuestas a competir, innovar y ofrecer sus capacidades”.

Una defensa activa de la industria

Berti no esquivó las críticas a la política económica nacional. Por el contrario, volvió a reclamar medidas que fortalezcan la producción argentina y protejan a las pequeñas y medianas empresas frente a las asimetrías que enfrentan en la competencia internacional.

“La industria nacional necesita ser una prioridad estratégica porque es la principal generadora de empleo de calidad y valor agregado”, remarcó.

Y agregó una de las definiciones más enfáticas de su planteo: “No temamos a decir que debemos protegerla con aranceles a productos importados hasta tanto se corrijan las asimetrías impositivas que tenemos con otros países. No es cerrarnos; es evitar que nos destruyan”.

Sin embargo, el intendente planteó que la defensa de la industria no puede agotarse en el reclamo hacia los gobiernos nacionales.

“Muchas veces la dirigencia cae en una lógica cómoda: limitarse a enumerar problemas, señalar responsables y esperar que las soluciones lleguen desde otro lado”, advirtió.

“La queja permanente puede servir para describir una realidad, pero nunca alcanza para transformarla”.

El municipio como generador de oportunidades

La reflexión de Berti avanzó entonces sobre un concepto que aparece cada vez con más fuerza en su discurso político: el de los municipios como actores del desarrollo económico.

“Gestionar es salir a buscar oportunidades incluso en contextos adversos. Es generar contactos. Es abrir puertas. Es sentarse con quienes invierten, producen y generan empleo. Es mostrar las capacidades de nuestras empresas y de nuestros trabajadores”.

Desde esa perspectiva, explicó que el desafío consiste en acompañar al sector productivo local para que pueda insertarse en nuevos mercados y en las grandes cadenas de valor que hoy están transformando la economía argentina.

“Defender la industria local también significa ayudarla a conquistar nuevos mercados, a vincularse con nuevos actores y a insertarse en los grandes proyectos que están transformando la economía argentina”.

La definición adquiere especial relevancia para una ciudad con una fuerte identidad industrial como Villa Constitución, cuyos sectores metalmecánicos, de servicios y profesionales cuentan con capacidades que podrían encontrar nuevas oportunidades de crecimiento en desarrollos de escala nacional.

Una concepción de la función pública

Más allá de los resultados concretos que pueda generar el viaje, el mensaje político que dejó Berti estuvo centrado en una concepción determinada de la gestión.

“Hay dos maneras de ejercer la función pública. Una consiste en explicar por qué las cosas no suceden. La otra consiste en trabajar para que sucedan”.

Para el intendente, "los gobiernos locales del siglo XXI están llamados a desempeñar un papel mucho más amplio que la administración cotidiana de los servicios públicos".

“Deben convertirse en promotores del desarrollo local, en articuladores entre el sector público y el privado y en gestores permanentes de oportunidades para sus comunidades”.

En esa línea, dejó una de las frases que mejor sintetiza el espíritu de la iniciativa: “Nadie va a venir a resolver los problemas de Villa Constitución si nosotros mismos no estamos dispuestos a salir a enfrentarlos”.

Desde Vaca Muerta

Y concluyó con una definición que resume la filosofía que buscó transmitir desde Vaca Muerta: “Entre la resignación y la gestión, elegimos la gestión. Rendirse nunca será una opción para nuestra ciudad. Entre quedarse esperando y salir a buscar el futuro, elegimos construirlo todos los días”.

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