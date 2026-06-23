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Docentes piden "urgente" paritarias pero el gobierno agendaría reunión tras vacaciones de invierno

Desde el gobierno de Santa Fe recuerdan que todavía queda un aumento, a pagar en julio, y que luego se reabrirá la discusión salarial

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

23 de junio 2026 · 11:50hs
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La paritaria docente aún no comienza

La paritaria docente aún no comienza

Los gremios docentes de Santa Fe comenzaron a reclamar la apertura paritaria para actualizar los salarios del segundo semestre. Mientras piden que se convoque de manera urgente, el gobierno de Santa Fe aún no piensan en el llamado, que podría llegar luego de las vacaciones de invierno.

“El gobierno tiene que empezar a escuchar y tiene que convocar urgente a una paritaria para empezar a recomponer el salario de los docentes”, sostuvo en los últimos días Rodrigo Alonso, secretario general del Amsafé.

El aumento fue escalonado de enero a junio de un total del 12,5%: 2,6% en enero, 2,1% en febrero, 2,2% en marzo, 2% en abril, 2% en mayo y 1,6% en junio a pagar en julio. “Nos aumentaron el 12,5% para enero, febrero y mayo y en los cuatro primeros meses ya se cumplió el 12,6%. Le dijimos que no iba a alcanzar y ahora vamos a perder 9/10 puntos en el semestre. Le van a errar por 8 puntos”, explicó Martín Lucero de Sadop.

Paritaria y números

Los índices de inflación mensual de la provincia de Santa Fe informados por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) para el período de enero a mayo de 2026 acumularon 15,2%.

El gobierno provincial sostiene que más del 70% de los docentes, en sus diferentes jerarquías, le ganaron a la inflación al incluir todos los suplementos como el Fondo Provincial de Capacitación Integral Docente. Y prometen que si hay desfasaje inflacionario se les compensará.

En el gobierno recuerdan que todavía queda un aumento, el que se va a pagar en julio, y que después de eso se sentarán a reabrir la paritaria por tema salarial y otros aspectos. Por eso se entiende, y en primera instancia evalúan en el gobierno, que será luego de las vacaciones de invierno que están agendadas del 6 al 17 del próximo mes.

Docentes de Amsafe realizaron una Carpa Blanca itinerante donde reclamaron por la paritaria

Docentes de Amsafe realizaron una Carpa Blanca itinerante donde reclamaron por la paritaria

Sin embargo, desde los gremios descreen de la iniciativa de diálogo. Recuerdan que de las nueve paritarias, siete cerró por decreto, y que eso no cambiará. “No hay diálogo de ningún tipo, ni oficial ni extraoficial. Creemos que el gobierno va a volver a hacer una mala propuesta, y cerrar por decreto. Dar aumento a la baja, darla por decreto y hacer caja con eso”, explicó Lucero.

Luego de recorrer más de 30 localidades, Amsafé cerró la semana pasada su Carpa Blanca itinerante con un acto en Santa Fe donde aprovechó para renovar el reclamo de paritarias.

Asistencia Perfecta

El gobierno de Santa Fe abonará este miércoles el monto correspondiente al premio mensual del Programa Asistencia Perfecta a 63.499 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada que durante el mes de mayo no registraron ausencias, o solo tuvieron una durante ese período.

Del total, 57.093 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares no registraron ninguna inasistencia y 6.406 sólo tuvieron una falta. El Asistencia Perfecta le sirvió al gobierno como herramienta para evitar los paros docentes en época de paritarias sumando el descuento del día en las huelgas.

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