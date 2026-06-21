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Hubo dos allanamientos tras difundirse los videos de Jesica Cirio con bolsos con dólares

Es en la causa que investiga a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

21 de junio 2026 · 20:44hs
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Hubo dos allanamientos tras difundirse los videos de Jesica Cirio con bolsos con dólares

La Justicia ordenó dos allanamientos en la causa que investiga al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, que también involucra a su exmujer Jesica Cirio, luego de que este sábado se dieran a conocer videos donde se ve a la conductora y modelo mostrando gran cantidad de fajos de dólares guardados en bolsas, valijas y cajones.

Según señalaron fuentes judiciales, las propiedades investigadas durante la mañana de este domingo se encuentran en el barrio porteño de Palermo (que sería propiedad de Cirio) y en Banfield, donde el empresario Elías Piccirillo, quien también fue pareja de Cirio, cumple su condena en prisión domiciliaria.

>> Archivo La Capital: Ordenaron la inhibición de bienes de Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici

La medida fue ordenada por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y tuvo como objetivo principal secuestrar dispositivos móviles y electrónicos. Sin embargo, ambos allanamientos tuvieron resultado negativo.

Este caso incorporará las grabaciones que difundió el diario La Nación este fin de semana, que habrían sido filmadas en 2023, donde se ve a la modelo y conductora dentro de un vestidor con bolsas, cajas de zapatos y valijas con gran cantidad de dólares en su interior.

Tras conocerse los videos, Cirio explicó en un comunicado: “Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”.

“Con ello se demuestra que acudí a la Justicia a denunciar esos hechos mucho antes que esta cuestión fuera insinuada por los medios de comunicación hace muy poco tiempo”, agregó.

Durante la campaña electoral de septiembre de 2023 se difundieron fotos y videos de Insaurralde en un viaje por Marbella, España, en un yate junto a la modelo Sofía Clerici. El nivel económico ostentado no era compatible con las declaraciones juradas del exfuncionario público, lo que provocó el pedido de renuncia como jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y el fin de su candidatura a concejal por el peronismo.

Los allanamiento fueron pedidos por el fiscal Sergio Mola, a cargo de la investigación.

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