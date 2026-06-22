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Abrieron la inscripción para el Club de Animadores de Villa Gobernador Gálvez

La propuesta, que año tras año convoca a más jóvenes, combina instancias de formación con prácticas en distintos espacios municipales

22 de junio 2026 · 14:54hs
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Es una capacitación gratuita destinada a personas mayores de 16 años que apunta a brindar herramientas para el acompañamiento y la coordinación de grupos

Es una capacitación gratuita destinada a personas mayores de 16 años que apunta a brindar herramientas para el acompañamiento y la coordinación de grupos

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez abrió la inscripción a la edición 2026 del Club de Animadores, una capacitación gratuita destinada a personas mayores de 16 años que apunta a brindar herramientas para el acompañamiento y la coordinación de grupos, la animación y conducción de eventos, la expresión oral y corporal, el trabajo en equipo y el desarrollo creativo.

La propuesta, que año tras año convoca a más jóvenes, combina instancias de formación con prácticas en distintos espacios municipales, con el objetivo de que los participantes puedan adquirir experiencia real en ámbitos vinculados a la recreación, el acompañamiento comunitario y la organización de actividades. “Nuevamente llevaremos adelante el Club de Animadores, que cada año convoca a más jóvenes para que se formen en herramientas para que puedan desenvolverse en el ámbito laboral”, señaló la coordinadora de Deportes, Georgina Labedzki.

Capacitación y prácticas

La funcionaria explicó que quienes participen de la capacitación realizarán prácticas en diferentes espacios municipales, entre ellos la Granja Educativa, la Colonia de Vacaciones, el Centro Interdisciplinario de Adultos Mayores y otros dispositivos que permitan garantizar un trabajo de campo y una práctica concreta.

Labedzki también valoró “la colaboración de la Asociación de Comercio e Industria de la ciudad con el acompañamiento en esta propuesta” y remarcó que las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web de la Municipalidad o de manera presencial.

La inscripción puede realizarse en Club Sportivo, ubicado en Libertad y 12 de Octubre, de lunes a viernes de 7 a 13, o en la Asociación de Comercio e Industria los lunes desde las 18.30. También se pueden hacer consultas telefónicas al 4921122.

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