Timbúes celebró el Día de la Bandera con una jornada en el Parque Urbano Hubo actividades recreativas, shows en vivo y propuestas culturales que convocaron a familias y vecinos de Timbúes y la región, en una tarde a pleno sol 23 de junio 2026 · 11:40hs

El Parque Urbano Comunal de Timbúes fue escenario el sábado de una jornada festiva por el Día de la Bandera organizada por el gobierno local. En una tarde de buen tiempo, familias y vecinos se acercaron al espacio público para participar de distintas actividades recreativas y culturales pensadas para todas las edades.

Durante el encuentro hubo muñecos gigantes, juegos para chicos, merienda, una clase abierta de ritmos tropicales y folklore, además de acciones de promoción de la salud y una feria de artesanos. La jornada también incluyó espectáculos en vivo que sumaron música y animación a la convocatoria.

Desde la comuna destacaron la participación de los vecinos, que se acercaron para compartir un espacio de encuentro en una fecha relevante del calendario nacional. Este tipo de propuestas, indicaron, forma parte de una agenda de actividades gratuitas orientadas a fortalecer la vida comunitaria y el acceso a la cultura.

Encuentro coral a sala llena El Centro Cultural Comunal de Timbúes fue escenario el sábado de una nueva edición del Encuentro Coral, que convocó a una importante cantidad de vecinos en una noche marcada por la música y la participación local. La sala se mostró colmada durante la presentación del Coro Infanto-Juvenil y el Coro Comunal de Adultos, ambos bajo la dirección de Cristián Caselli.