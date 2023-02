Revelador estudio en pueblos de Santa Fe: la exposición a pesticidas aumenta el riesgo de tener cáncer

El trabajo publicado en la revista Clinical Epidemiology and Global Health por el Instituto de Salud Socioambiental (ISS) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) fue convalidad por la comunidad científica. Los resultados son tan alarmantes como contundentes.

Un estudio publicado recientemente en la revista Clinical Epidemiology and Global Health por el Instituto de Salud Socioambiental (ISS) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), confirma que vivir en pequeñas localidades rurales cercanas a las aplicaciones de plaguicidas agrícolas tiene un impacto negativo en la salud , manifestado principalmente en la incidencia y mortalidad por cáncer en la población joven . Los habitantes de estos pueblos tienen un índice de mortalidad 2,5 veces mayor que en el resto del país .

El estudio “Cancer incidence and death rates in Argentine rural towns surrounded by pesticide-treated agricultural land” (“Incidencia y mortalidad por cáncer en localidades rurales argentinas rodeadas de tierras agrícolas tratadas con pesticidas”), realizado por los investigadores Damián Verzeñassi, Alejandro Vallini, Facundo Fernández, Lisandro Ferrazini, Marianela Lasagna, Anahí J. Sosa y Guillermo E. Hough, demostró que la incidencia de cáncer en la población de las ocho localidades fue significativamente mayor en comparación a la población general.