Supervisaron las obras viales que la provincia realiza en la ruta provincial 13 en el departamento San Martín El senador, Esteban Motta y el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico recorrieron la traza para apreciar el avance de los trabajos de repavimentación 11 de febrero 2026 · 11:19hs

Este martes, el senador provincial Esteban Motta, acompañado por el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, realizó una recorrida por las obras viales que se ejecutan sobre la ruta provincial Nº 13, en el departamento San Martín.

Las autoridades supervisaron el tramo que se está repavimentando comprendido entre las localidades de San Jorge y Carlos Pellegrini, además de la construcción de la rotonda en la intersección de las rutas 13 y 66, una intervención clave para mejorar la seguridad vial en la región.

Motta-ruta13-1 Más obras en el departamento San Martín Asimismo, se informó que la obra continuará con la nueva diagramación de la rotonda de El Trébol, en el cruce de las rutas 13 y 40-S, lo que permitirá ordenar el tránsito y brindar mayor seguridad a quienes circulan por este importante corredor productivo.

Al respecto, Motta destacó el avance de los trabajos: “Las obras están muy bien, se avanza a paso firme con una obra tan importante en la región. La ruta 13 tiene mucho tráfico y también nos debemos al productor que viaja por este corredor, y la rotonda va tomando su forma definitiva, lo que brindará seguridad en este cruce de rutas tan importante”, manifestó.

Inversión de la provincia Estas obras forman parte de un plan integral de infraestructura vial que busca mejorar la conectividad, fortalecer la producción y garantizar mayor seguridad para todos los usuarios de la ruta. Motta-ruta13-2 De la visita también participaron Benjamin Gianetti, sub administrador de Vialidad; Marina Bordigoni, subdirectora de Municipios y Comunas; el presidente comunal de Carlos Pellegrini, Ariel Martini; y el intendente de San Jorge, Juan Pablo Pellegrino.