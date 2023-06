Pueblo Esther: preparan un gran baile para discapacitados

Nicole tiene 23 años. En 2021 se recibió en el Profesorado de Educación Especial con orientación del Discapacidad Intelectual . Ejerce desde entonces en una escuela especial y trabaja por las tardes en un proyecto de inclusión para un equipo externo. En diálogo con La Capital , cuenta que "la idea de la fiesta viene desde hace meses, pero no teníamos el lugar donde hacerla . Buscábamos un local, pero todos nos decían que no eran aptos para un evento de esa naturaleza".

"Conocía a Valeria Buttó (referente de La Comunitaria y precanditada a concejal por Hacemos Pueblo Esther, espacio político que integra Ciudad Futura). El hijo de ella iba a la escuela con mi hermano. Le llevamos el proyecto y nos dijo que lo podíamos hacer en La Comunitaria. Fue una alegría, porque hasta el momento veníamos tirando la idea pero no podíamos decir más que «próximamente» y sin especificar el lugar. Ahora hay un cuándo y un dónde", señala satisfecha la joven.

La fiesta

La fiesta es la primera en su tipo en la región. Los asistentes pagan una entrada de 1.000 pesos y con eso tienen derecho al ingreso de un acompañante, a retirar del buffet un plato a elección (pancho o porción de pizza) y un agua saborisada o gaseosa. Habrá un DJ de Villa Gobernador Gálvez que ya está siendo capacitado para poder manejarse con estos jóvenes, y un locutor y cantante que hará de presentador y animador de la jornada. El evento no persigue ningún fin de lucro.

La Comunitaria tiene espacio cerrado y abierto, y abastece de estufas de exteriores para sortear el frío de julio. La misma familia de Nicole entregará accesorios para la fiesta, habrá cotillón, un stand de glitter (brillantinas y maquillaje), además del buffet y la amenización musical.

Nicole trata de llevar tranquilidad a los familiares de las personas que puedan participar, aclara que es para todas las edades y que ella misma está a disposición de los interesados para asesorarlos y brindar información. "Habrá colegas de mucha confianza que conocen del tema, tendremos una fonoaudióloga, una psicóloga y acompañantes terapéuticos dispuestos a colaborar. A mí misma me ocurre que cuado voy a un lugar con mi hermano no me quedo tranquila si no sé cómo está", dice la joven profesional.

La organizadora está convencida de que es necesario "trabajar la autonomía de las personas con discapacidades, con esta fiesta queremos sacar la idea de que todo debe ser institucionalizado, regido, que tiene que haber recreación. Ellos quieren bailar, divertirse como las personas sin discapacidades, y este es un espacio que se les está ofreciendo. Hemos sido cuidadosos con la comida, porque muchos son selectivos".

Buttó, por su parte, explica que el salón de adentro tiene capacidad para entre 60 y 70 personas cómodas, pero que además cuentan con otra sala para que permanezcan los acompañantes mientras esperan, y gazebos que instalarán en la parte exterior.

Fiestas "Kiki"

Aunque los impulsores de este evento no lo hayan pensado en esos términos, la actividad tiene un antecedente en Buenos Aires con las "fiestas Kiki", que se organizan una vez por mes en Caba y ya son una institución.

En un informe publicado por la agencia TN el 1º de junio de este año, Tamara Garzón, una de las organizadoras de esos eventos, contaba: “Es una fiesta que le escapa a la infantilización de las personas con discapacidad. Muchas veces la discapacidad es abordada de una manera equivocada, porque no por tener alguna discapacidad, las personas tienen que ser tratadas como niños. Tienen el mismo derecho que nosotros a perrear hasta el piso”.

En el caso de la "Fiesta Tikins", está abierta a personas con cualquier tipo de discapacidad y sin límite de edad. Pero para garantizar una buena organización, se puso un cupo de 50 entradas (con un acompañante cada asistente). El teléfono de contacto es 341 5 442338.