Diversión y recreación en la discapacidad, una materia pendiente

Pero así como hay programas para sectores como los jubilados, que tienen facilidades para viajar, no existe tal beneficio o ayuda para este sector que vive y disfruta la adolescencia tan visceralmente como cualquier otro chico o chica que asiste a la escuela.

Por razones particulares me toca vivir esa experiencia y no encuentro una respuesta a la pregunta: "¿Y yo cuando me voy de viaje?".

Hay matices, hay límites, hay casos que sí y casos que no. Se avanzó mucho en el tema discapacidad en los últimos años, los derechos adquiridos fueron ganando terreno y son incontables los logros que se pueden enumerar y cada uno de ellos es un triunfo en sí mismo.

Pero falta un poco más, falta que la diversión y la recreación en la discapacidad sea también una materia a cursar. El derecho a gozar, a divertirse, a planear un viaje y conocer otros chicos/as debe ser universal y no por sectores.

Es un llamado a todos/as: a nosotras, las madres y padres que no lo pedimos (o sí pero no lo supe), a cualquiera de los estados –municipal, provincial y nacional– y a las empresas del sector que no lo tienen en cuenta.

Un viaje, simplemente un ciaje. Tampoco tiene que ser Bariloche ni diez días. Lo que sí tiene que ser, es una posibilidad. Esto no es una proclama partidista sino una declaración de derechos y muy personal. Creo fervientemente en la política y tal vez desde ahí se pueda llegar a pensar.