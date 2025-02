Promueven un amparo judicial para rescatar el tren entre Rosario y Cañada de Gómez

En primer lugar, Antenore remarcó el primer problema a enfrentar. “La comunicación oficial desde Trenes Argentinos más que mala es nula. Aún no sabemos a ciencia cierta si este servicio se va a reponer. Lo único que sabemos es que hubo un movimiento de coches que habían sido chocados en noviembre en Empalme Villa Constitución y que correspondían a esta formación, y se los trasladó a Córdoba para repararlos. No sabemos ni cómo ni cuándo, y no sabemos fechas de cuándo volverá el servicio a Cañada de Gómez ”, remarcó Antenore.

En declaraciones a LT8, el representante de los Amigos del Riel señaló que “en un momento se hablaba de un coche motor que se había empleado en la provincia de Santiago del Estero (como alternativa para incorporar al ramal Rosario-Cañada), pero fue derivado a Cipoletti, en Río Negro. Y nos quedamos sin nada, al menos en este corredor metropolitano”.

Antenore recordó que el tren Rosario-Cañada de Gómez tenía coches de larga distancia, pero “el problema surgía cuando a otro tren de larga distancia se le rompía su locomotora. Entonces, la empresa agarraba la del tren a Cañada como comodín para asignarla a esos servicios que, según la empresa, eran más importantes. Entonces, el tren de Cañada quedaba suspendido por x cantidad de días hasta que se pudiera disponer de otra máquina”.

“Ante esta cancelación se está hablando de presentar un recurso de amparo ante la justicia en donde la Asociación Rosarina Amigos de Riel participaría. Pero sabemos que para concurrir a la Justicia hay que tener dinero para un abogado patrocinante y hacerse cargo de las costas en caso de que el fallo sea adverso. Se están analizando ventajas y desventajas de emprender una acción de ese tipo. Por lo pronto, hay un formulario de Google que compartimos en nuestras redes sociales para todo aquel que adhiera a que vuelvan los trenes a Cañada pueda hacerlo”, destacó Antenore.

¿Cuántos usuarios tenía el tren Rosario-Cañada de Gómez?

Antenore dijo que durante el último año tenía, "el servicio a Cañada un promedio de 20 mil pasajeros mensuales. Ese número no es poca cosa, teniendo en cuenta que tenía tres viajes diarios y que no corría los domingos que es un día que sería de esparcimiento familiar y como para que la gente se traslade. Nos parecía un número auspicioso. Si bien no era el número ideal, pero podría ir creciendo porque tenía aceptación popular. Era muy importante porque no solo movilizaba gente entre Rosario y Cañada de Gómez, sino también en las estaciones intermedias. Había una gran sinergia. Había estudiantes que iban de una ciudad a la otra. Trabajadores que iban a pueblos vecinos. Todo eso desapareció y solo quedó el transporte automotor con tarifas abusivas y muy mal servicio”.

“Ya quedó claro que al gobierno nacional no le interesan los trenes regionales. De hecho han cerrado ocho servicios y Santa Fe no puede estar mirando para otro lado. Hay una secretaría de Logística y Movilidad de la provincia, hay una ley que t iene que crear un ferrocarril provincial y Santa Fe podría incursionar en ese tema. Hay una Unidad Especial de Transporte Ferroviario. Desconocemos en qué situación están trabajando, estimo que sí, pero hace falta más comunicación”, destacó Antenore.