Ponen en marcha plan para revitalizar deportes como bochas y pelota paleta

Cualquiera que conozca de la historia de los pueblos de cualquier punto del país sabe que hubo una época no muy lejana en el que prevalecieron deportes que concitaban la atención de la mayoría de sus habitantes. Las bochas y la pelota a paleta fueron dos de sus máximos exponentes. La piqueta de la civilización o las nuevas pautas culturales hicieron que hoy por hoy esos dos deportes no tengan la predilección de sus vecinos como antaño. En María Teresa buscan reflotar esa vieja y sana costumbre de la práctica de las bochas y la pelota paleta.

La comuna de María Teresa analiza estrategias para reflotar actividades deportivas características de la región como las bochas y la pelota paleta. Así surgió la necesidad de recuperar la edificación del Club Sportivo en el sector de bochas, dado que está muy deteriorada la infraestructura, siendo esta la única disponible en esa localidad.

"Queremos proponer una política de deportes desde la comuna que no se limite a ayudar a las instituciones, algo que pasa a nivel local, provincial y nacional. Junto con los clubes queremos elaborar una política clara y efectiva", apuntó Gonzalo Goyechea, colaborador de la actual jefa comunal Cristina Gómez, y quien en diciembre iniciará su mandato como nuevo jefe comunal electo.

Inclusión de jóvenes

En ese marco, se decidió avanzar en un plan para reflotar el deporte dentro de la nueva política en esa área que proyecta la gestión comunal para lograr la inclusión de jóvenes que se sumen a practicarlo. "Queremos multiplicar las opciones de actividades deportivas más allá del fútbol y el hóckey", dijo Goyechea, y agregó que "en otros lugares hay torneos mixtos. En María Teresa antes había, pero ahora no hay más. Y cada vez son menos los jugadores y las canchas de bochas están en peores condiciones. Deportes emblemáticos como este, no podemos dejar que se muera. No todo puede estar centralizado en fútbol si sos varón o hóckey si sos mujer".

"Reunidos con los bochófilos nos plantearon que hay torneos muy seguidos en la zona. En muchos pueblos eran mixtos, pero en María Teresa no, y se nos ocurrió que teníamos que recuperar eso también", remarcó Goyechea.

Al principio, arrancaron más de 70 chicos y actualmente se mantienen alrededor de 40 jugadores. "Sabíamos que iba a haber una merma por el furor del comienzo, pero creemos que es un buen número el que se interesó y continúa con ganas de seguir jugando".

El conserje se ofreció para dar las clases ad honórem, pero desde la comuna se decidió aportarle un reconocimiento monetario por su prestación. También se cuenta con la colaboración de los bochófilos más experimentados que se pliegan a brindar sus conocimientos y participar de la organización.

Ahora la intención es invitar a los chicos, para eso se consiguió un profesor que está remunerado por la comuna. El objetivo es sumar a las mujeres. "Es muy grande la obra, pero hay que pensar cómo mejorar las instalaciones", agregó Goyechea.

Además, se proyecta la creación de una escuelita de bochas. La comuna brinda ayudas económicas a los clubes. En ese sentido, la complicación que señala el presidente comunal electo se debe al horario, que se superpone con la escuela. Por lo cual durante las vacaciones de invierno se generan alternativas aprovechando el receso escolar.

Esta política social se encuadra en un esquema de becas deportivas, culturales y educativas mediante la cual la comuna entrega mensualmente a los beneficiarios una suma de dinero para posibilitarles el acceso a talleres culturales pagos de la localidad, para abono de cuota societaria de instituciones para practicar deportes, como así para abonar aranceles en casas de estudio.