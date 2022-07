Polémica por el tren Rosario-Cañada de Gómez: todavía no hay fecha de inicio del servicio

La concejala Susana Rueda pidió que se explique por qué aún no comenzó a circular. El secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano dice que la decisión está en manos de Trenes Argentinos

El pasado 4 de mayo, la "marcha blanca" del tren de cercanía Rosario-Cañada de Góme z entusiasmó a los pobladores de ese cordón que abarca poco más de 70 kilómetros y que sumará un servicio de transporte más a la región. La fecha original, según la página oficial del gobierno nacional, estaba prevista para junio pasado. Sin embargo, en la sesión del Concejo Municipal de este jueves, la edila Susana Rueda presentó un proyecto para que la Municipalidad realice un pedido de informe a Trenes Argentinos, la empresa encargada de concretar el servicio, para que explique por qué todavía el tren no comenzó a circular . En ese aspecto, el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giulian o, indicó este viernes que la decisión está en manos "de Trenes Argentinos ".

Durante la sesión de ayer, la concejala de Rosario Progresista, acompañado de su par de Arriba Rosario, Fabrizio Fiatti, presentó un proyecto donde se encomienda a las autoridades municipales para que Trenes Argentinos -o quien corresponda- indiquen el o los motivos por los cuales aún no ha comenzado a circular en forma regular el tren de cercanía que une a Rosario con Cañada de Gómez y que se especifique cuándo comenzará a funcionar regularmente dicho servicio.

Según se especificó el día de la "marcha blanca", en la primera etapa de desarrollo, el ramal tendrá dos servicios diarios; saldrá desde Cañada de Gómez a las 5.40 y llegará a Rosario cerca de las 8. El retorno está previsto para las 18.30 desde la estación Rosario Norte para estar en suelo cañadense a las 21. El costo del boleto, en principio, será de $120.

tren Cañada de Gomez03.jpg

En diálogo con La Capital, Rueda comentó que su pedido radica en que "en la documentación que presentamos -y cita la página del gobierno nacional- se indica que el servicio comenzaría a funcionar en junio de este año. Incluso cuando se licitaron las obras se dijo que el tren podría comenzar a funcionar a fines de 2021. Bueno, ya pasamos junio y queremos que se explique el porqué de la demora porque el tren es un servicio esencial y aún no hay novedades".

>> Leer más: Desde Cañada de Gómez por rieles de ocho estaciones hasta Rosario

El pasado 4 de mayo, cuando se realizó el viaje de prueba del tren Rosario-Cañada de Gómez, en la página oficial del gobierno nacional se indicó que el servicio comenzaría a circular en el mes de junio, después de 45 años. Sin embargo, aunque en off, algunas voces aseguraron que esa fecha podría extenderse a julio.

"Es imprescindible que todas las personas que vivimos en la traza podamos tener la posibilidad de mejor conexión y que se incremente lo antes posible la mejora de las vías férreas de toda la región para contar con ese servicio ferroviario", comentó Rueda.

La concejala de Rosario Progresista definió además que "será una muy buena forma de poder ejercer el federalismo que el tren de cercanía comience a circular lo más pronto posible y que no se quede en una mera promesa", enfatizó la concejala.

tren Cañada de Gomez.jpg

Para Giuliano, la última carta la tiene Trenes Argentinos

En la problemática también se involucró el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, quien más allá de destacar la inversión del gobierno nacional de alrededor de $1.000 millones para la realización de obras en ese ramal, le indicó a La Capital que la decisión de la fecha del inicio del servicio entre Rosario y Cañada de Gómez "es de Trenes Argentinos".

"El inicio del servicio del tren Rosario-Cañada de Gómez está a la espera de la definición de la fecha del servicio por parte de Trenes Argentinos. Es un tema que definen ellos en cuanto a lo técnico. La decisión de que se reponga el servicio es una decisión que ha tomado el ministerio de Transporte y por eso se han invertido más de $1.000 millones en la reparación de las vías, la obra ha sido ejecutada y también estamos esperando la definición del tema tarifas", explicó el funcionario nacional.

"El tren está puesto a punto y son ellos los que deben definir los últimos detalles", enfatizó.

Giuliano admitió que la puesta en marcha del servicio genera "una gran ansiedad" y recordó que cuando asumió al frente de la Secretaría de Transporte reflotó "el tema del tren de cercanía entre Rosario y Cañada de Gómez y lo estamos llevando a cabo".

Si bien no se arriesgó a dar una fecha concreta sobre cuándo quedará inaugurado el servicio -clave y vital para la región-, Giuliano aclaró: "No quiero decir que se inaugurará en en mes de julio. Lo que quiero decir es que nosotros conseguimos reponer el servicio y que todas las cuestiones técnicas respecto al tren están relevadas, de eso no hay dudas".