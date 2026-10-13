Los adultos mayores vivirán a pleno el "Octubre dorado" en Villa Gobernador Gálvez

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez lanzó el “Octubre dorado”, una batería de propuestas recreativas, deportivas, saludables y culturales destinadas a adultos mayores en el marco del “Día Internacional de las personas mayores”.
Desde el municipio se planificó una intensa agenda de actividades para las personas de la tercera edad que incluirá deportes, homenajes y eventos culturales
La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez lanzó el “Octubre dorado”, una batería de propuestas recreativas, deportivas, saludables y culturales destinadas a adultos mayores en el marco del “Día Internacional de las personas mayores”.
El cronograma incluirá encuentros de newcom y tejo, reconocimiento a ciudadanos honoríficos, presentación de un libro de cuentos, y proyección de films y documentales hechos por los adultos mayores de que son parte de la colonia municipal.
En referencia al tema, Javier Favini, coordinador de Adultos Mayores, señaló: “Desde que inició la gestión de Alberto Ricci como intendente estamos trabajando fuertemente con las personas mayores; contamos con un centro interdisciplinario donde brindamos espacios de contención, una colonia que funciona durante todo el año y diferentes talleres”.
Agregó que “en un principio, el área de Adultos Mayores comenzó dentro del área de Deportes, donde se brindaba un espacio recreativo a las personas mayores; pero desde el año 2023 el intendente tomó la decisión de que seamos un área propia, donde incorporamos profesionales a la colonia y también empezamos a desarrollar, de forma descentralizada, diferentes talleres”.
A la vez, el funcionario resaltó que “durante este mes vamos a llevar adelante una variada agenda destinadas a las personas mayores con diferentes actividades deportivas, culturales, saludables, recreativas y culturales”.
Las actividades para los adultos mayores comenzaron el 10 de octubre con el encuentro de Newcom en la Plaza del Ferroviario y continuarán el jueves 15 con la proyección "Huellas del agua" a las15 en el Centro de Jubilados Balcarce. Con entrada libre y gratuita se trata de una propuesta de narración, memoria y encuentro que recuerda los 40 años de la gran inundación de 1986 a través de la voz de nuestras personas mayores que busca fortalecer la identidad y la memoria colectiva local.
En tanto que el viernes 16 se programó la proyección de “Viejos son los Trapos” a las 18:30 en el Club Sarmiento con entrada libre y gratuita.
Para el sábado 24 se organizó en el Museo Malatesta de 15.30 a 17.30, la presentación del libro: "Historias peludas y cuentos emplumados para escuchar con tu espantapájaro" y el podcast: "Estación dorada, entre mate y mate". AMbos son proyectos realizados en los talleres de literatura y radio del área de Adultos Mayores.
El Encuentro Regional de Newcom se realizará el 30 de octubre de 9 a 13 en el Parque Regional VGG (Colectora de Circunvalación y Bajada Nogués). Se suspende por mal clima.
Finalmente, el sábado 31 será el turno del reconocimiento a ciudadanos honoríficos en la Casa de la Cultura a partir de las 18.30.
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