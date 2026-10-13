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Los adultos mayores vivirán a pleno el "Octubre dorado" en Villa Gobernador Gálvez

Desde el municipio se planificó una intensa agenda de actividades para las personas de la tercera edad que incluirá deportes, homenajes y eventos culturales

13 de octubre 2026 · 10:50hs
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Las actividades del Octubre dorado incluyen encuentros deportivos

Las actividades del Octubre dorado incluyen encuentros deportivos, homenajes y proyección de documentales, entre otras.
Los adultos mayores vivirán a pleno el Octubre dorado en Villa Gobernador Gálvez

Los adultos mayores vivirán a pleno el Octubre dorado en Villa Gobernador Gálvez

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez lanzó el “Octubre dorado”, una batería de propuestas recreativas, deportivas, saludables y culturales destinadas a adultos mayores en el marco del “Día Internacional de las personas mayores”.

El cronograma incluirá encuentros de newcom y tejo, reconocimiento a ciudadanos honoríficos, presentación de un libro de cuentos, y proyección de films y documentales hechos por los adultos mayores de que son parte de la colonia municipal.

Pensar en los adultos mayores

En referencia al tema, Javier Favini, coordinador de Adultos Mayores, señaló: “Desde que inició la gestión de Alberto Ricci como intendente estamos trabajando fuertemente con las personas mayores; contamos con un centro interdisciplinario donde brindamos espacios de contención, una colonia que funciona durante todo el año y diferentes talleres”.

Agregó que “en un principio, el área de Adultos Mayores comenzó dentro del área de Deportes, donde se brindaba un espacio recreativo a las personas mayores; pero desde el año 2023 el intendente tomó la decisión de que seamos un área propia, donde incorporamos profesionales a la colonia y también empezamos a desarrollar, de forma descentralizada, diferentes talleres”.

A la vez, el funcionario resaltó que “durante este mes vamos a llevar adelante una variada agenda destinadas a las personas mayores con diferentes actividades deportivas, culturales, saludables, recreativas y culturales”.

Octubre dorado día por día

Las actividades para los adultos mayores comenzaron el 10 de octubre con el encuentro de Newcom en la Plaza del Ferroviario y continuarán el jueves 15 con la proyección "Huellas del agua" a las15 en el Centro de Jubilados Balcarce. Con entrada libre y gratuita se trata de una propuesta de narración, memoria y encuentro que recuerda los 40 años de la gran inundación de 1986 a través de la voz de nuestras personas mayores que busca fortalecer la identidad y la memoria colectiva local.

En tanto que el viernes 16 se programó la proyección de “Viejos son los Trapos” a las 18:30 en el Club Sarmiento con entrada libre y gratuita.

Para el sábado 24 se organizó en el Museo Malatesta de 15.30 a 17.30, la presentación del libro: "Historias peludas y cuentos emplumados para escuchar con tu espantapájaro" y el podcast: "Estación dorada, entre mate y mate". AMbos son proyectos realizados en los talleres de literatura y radio del área de Adultos Mayores.

El Encuentro Regional de Newcom se realizará el 30 de octubre de 9 a 13 en el Parque Regional VGG (Colectora de Circunvalación y Bajada Nogués). Se suspende por mal clima.

Finalmente, el sábado 31 será el turno del reconocimiento a ciudadanos honoríficos en la Casa de la Cultura a partir de las 18.30.

>>Leer más: Octubre Rosa en VGG: Acciones de concientización e información sobre prevención del cáncer de mama

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