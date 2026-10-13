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Un joven de 26 años se entregó tras un crimen en Cabín 9 y quedó detenido

La Policía de Investigaciones había allanado la casa del sospechoso horas después del asesinato de Agustín Muñoz en Pérez

13 de octubre 2026 · 07:45hs
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El muchacho se presentó ante el MPA luego de un allanamiento por el crimen.

Foto: PDI.

El muchacho se presentó ante el MPA luego de un allanamiento por el crimen.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este lunes el arresto de un joven de 26 años luego del crimen de otro muchacho en Cabín 9. Según fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales, se entregó horas después del asesinato en la zona cercana al límite de Rosario y Pérez.

El sospechoso fue identificado en el inicio de la investigación sobre el homicidio de Agustín Muñoz. La víctima había sido baleada durante la noche del domingo en El Sauce al 500, muy cerca de las vías del ferrocarril que dividen el barrio.

Luego de la muerte del muchacho de 26 años, la fiscal Marina Bertolotti solicitó un allanamiento en El Chajá al 500, unas ocho cuadras al norte de la escena del crimen. Aunque no estaba en su domicilio en ese momento, el hombre que tenía pedido de captura se presentó este lunes a primera hora ante el MPA y quedó detenido a la espera de la audiencia imputativa.

¿Cómo fue el crimen en Cabín 9?

De acuerdo a fuentes judiciales, Muñoz recibió un disparo en el pecho este domingo a las 20 y cayó herido en el patio delantero de su casa. Los vecinos lo trasladaron hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), pero murió en el camino debido al impacto del proyectil.

La primera hipótesis sobre el homicidio indica que la víctima estaba junto a un familiar cuando se produjo una pelea entre varios hombres. En ese momento, uno de ellos utilizó un arma de fuego e hirió al joven.

>> Leer más: Un rosarino se hizo pasar por juez federal para acceder a información policial secreta: investigan un nexo narco

A partir de la denuncia y los llamados al 911, La Policía de Investigaciones (PDI) comenzó a recabar testimonios que apuntaban contra L. V. como uno de los agresores en Cabín 9. Desde entonces, el MPA mantiene la teoría de que el asesinato fue el desenlace de un conflicto entre vecinos en la zona cercana al límite con Rosario.

A la hora del allanamiento en la calle El Chajá, los agentes a cargo del operativo no pudieron detener al sospechoso. Sin embargo, secuestraron seis teléfonos celulares de integrantes de su familia como parte de las medidas para esclarecer el crimen.

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