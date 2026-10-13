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Primera C: se definió día y hora en que Argentino de Rosario jugará para evitar la desafiliación

El fin de semana Argentino jugará para evitar la desafiliación de la Primera C. Además, Central Córdoba y Leones FC iniciarán el Reducido

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

13 de octubre 2026 · 18:45hs
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El joven plantel del Salaíto buscará mantener la plaza en la Primera C.

Prensa Argentino

El joven plantel del Salaíto buscará mantener la plaza en la Primera C.

Quedaron definidos los días y los horarios del fin de semana para los partidos de los tres clubes del ascenso de Rosario que disputan el torneo de la Primera C, tanto por el Reducido y como para la Permanencia.

El encuentro por la Permanencia en la categoría entre Argentino y Muñiz se disputará el domingo, a las 15, en la cancha del Club Atlético Empalme de Villa Constitución.

El partido contará con la presencia de ambas parcialidades. Los hinchas salaítos ocuparán la tribuna donde hace local Atlético en los partidos de la liga.

Leer más: Primera C: Leones FC define de local, Córdoba de visitante y en cancha neutral Argentino

Central Córdoba y Leones FC

Por su parte, Central Córdoba enfrentará Centro Español, el sábado, a las 15, en el Gabino Sosa en el partido de ida.

Mientras que Leones FC visitará a Mercedes, a partir de las 16.30, también el mismo día.

Las revanchas del Reducido se jugarán siete días después, cambiando las localías.

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