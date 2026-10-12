Arroyo Seco: "Queremos dejar una ciudad pujante", dijo Daniel Tonelli

El intendente de Arroyo Seco, Daniel Tonelli, repasó los principales ejes de la gestión municipal, destacó el trabajo conjunto con el gobernador Maximiliano Pullaro y puso en valor la finalización de la repavimentación de calle Juan B. Justo.

El intendente de Arroyo Seco, Daniel Tonelli : "Vamos a seguir trabajando por nuestra gente, atendiendo las necesidades del presente, pero siempre con la mirada puesta en el futuro"

En una entrevista con La Región , el intendente de Arroyo Seco , Daniel Tonelli, analizó los avances de la gestión municipal, la articulación con el gobierno de Santa Fe y las obras de infraestructura que considera fundamentales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

La planificación, la inversión responsable de los recursos públicos y la prevención frente a los fenómenos climáticos fueron algunos de los temas centrales de la conversación.

-Recientemente mantuvo una reunión de trabajo con el gobernador Maximiliano Pullaro. ¿Qué balance hace del encuentro y cuáles son las perspectivas de trabajo conjunto entre el municipio y la Provincia?

-Tuvimos una excelente reunión de trabajo con nuestro gobernador, Maximiliano Pullaro. Para nosotros es fundamental mantener una relación de diálogo y coordinación con el gobierno provincial, planificar los próximos pasos y trabajar en conjunto para que Arroyo Seco siga avanzando. Durante el encuentro, abordamos distintos proyectos prioritarios para la ciudad, entre ellos, obras de infraestructura vial, mejoras en materia de seguridad, la incorporación de equipamiento para el municipio, iniciativas para potenciar el desarrollo turístico de la costa y la construcción de un aula para una de nuestras escuelas, a través del programa provincial 1000 Aulas. También presentamos expedientes para avanzar en la gestión de obras y recursos destinados a Arroyo Seco. Sentirnos escuchados y contar con un gobierno provincial que abre sus puertas a nuestra ciudad es muy importante. Arroyo Seco merece estar a la altura de los desafíos actuales, proyectar su crecimiento y generar nuevas oportunidades para su desarrollo. Por eso, quiero agradecerle al gobernador por recibirnos, escuchar nuestras inquietudes y permitirnos seguir trabajando en una agenda común para el futuro de la ciudad.

-En el ámbito local, uno de los avances más importantes es la finalización de la repavimentación de calle Juan B. Justo, una obra que respondía a un reclamo histórico. ¿Qué representa su concreción para la ciudad?

-Es una enorme satisfacción. Juan B. Justo era una demanda histórica que llevaba muchos años esperando una respuesta. Hoy, ver finalizada su repavimentación integral es una muestra concreta de que, cuando los recursos públicos se administran con responsabilidad, transparencia y compromiso, pueden transformarse en soluciones reales. La obra cuenta con una estructura sólida y una doble capa de hormigón, pensadas para brindar mejores condiciones de circulación y mayor durabilidad. No se trata solamente de mejorar una calle: significa dar respuesta a una necesidad concreta y recuperar una arteria importante para la vida cotidiana de nuestra ciudad. Nuestro compromiso es continuar por este camino, priorizando las obras necesarias y demostrando que una administración responsable puede convertir las demandas de la comunidad en hechos concretos.

-Las lluvias intensas y la posibilidad de un fenómeno climático como El Niño generan preocupación en muchas localidades. Sin embargo, Arroyo Seco ha logrado atravesar episodios recientes de precipitaciones importantes sin mayores complicaciones. ¿Qué trabajo viene realizando el municipio en materia hídrica?

-La clave está en anticiparse, planificar y trabajar de manera sostenida. La prevención frente a las inundaciones es una responsabilidad que asumimos con mucha seriedad, porque sabemos lo que significa para una familia sufrir las consecuencias de una emergencia hídrica. Recientemente tuvimos una jornada en la que cayeron alrededor de 100 milímetros de lluvia y no se registraron grandes complicaciones. Esto no es casualidad: es el resultado del trabajo que venimos realizando y de la importancia de contar con obras de infraestructura hídrica, como el canal Savoca, que cumple un papel fundamental en el sistema de escurrimiento. A esto se suman las tareas permanentes de limpieza y mantenimiento de calles, desagües y canales. Sabemos que todavía hay desafíos por delante, pero vamos a seguir trabajando para fortalecer la prevención, mejorar la capacidad de respuesta y brindarles mayor tranquilidad a las familias de Arroyo Seco.

-¿Cuáles son los próximos objetivos de la gestión y qué ciudad le gustaría dejar cuando concluya su mandato?

-Vamos a seguir trabajando por nuestra gente, atendiendo las necesidades del presente, pero siempre con la mirada puesta en el futuro. Ese es el horizonte que nos guía: construir una ciudad que crezca, que tenga más obras, mejores oportunidades educativas y condiciones que permitan proyectar un desarrollo sostenido. Cuando me toque dejar de ser intendente, quiero que Arroyo Seco sea una ciudad pujante, con infraestructura, oportunidades y una identidad cada vez más fuerte. Aspiro a que sea un modelo para otras localidades de nuestra provincia y, por qué no, también de la Argentina. Quiero que cada persona que viva en Arroyo Seco, y cada una que tenga que irse de la ciudad por cualquier motivo, pueda sentirse orgullosa de sus raíces. Que cuando estemos en otro lugar podamos decir, con orgullo y con el pecho inflado: “Soy de Arroyo Seco”. Ese es el legado que quiero construir: una ciudad que avance, que mire hacia adelante y que les ofrezca a las próximas generaciones más oportunidades para crecer y desarrollarse.