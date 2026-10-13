Octubre Rosa en Roldán: se viene el tradicional Festival Rosa y una caminata de concientización En el marco de las actividades que se realizan para concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama, la Municipalidad planificó una jornada para el 17 de octubre 13 de octubre 2026 · 09:47hs

La caminata ya es uno de los clásicos dentro del Festival Rosa que organiza el municipio de Roldán junto al Samco.

El cáncer de mama es una enfermedad en la que las células del tejido mamario crecen de manera descontrolada y puede afectar tanto a mujeres como a hombres, aunque es mucho más frecuente en mujeres. La detección temprana a través de estudios por imágenes como la mamografía es clave para aumentar las posibilidades de éxito en el tratamiento.

En ese sentido, la Municipalidad de Roldán, en conjunto con el Samco del Hospital Rural N° 61 Dr. Manuel Escalante de Larrechea, organiza una jornada para el próximo sábado 17 de octubre, desde las 16, en el Paseo de las Ferias (San Martín y Amenábar).

Festival Rosa La metodología del Festival Rosa será similar a la de los años anteriores: quienes quieran participar de la caminata deberán inscribirse de manera online mediante el siguiente formulario: https://forms.gle/L5MMEjNQWRJ8rpZa6

El evento contará con una clase abierta de zumba con la profesora Mónica Obregón, feria de artesanos y emprendedores, y show de música en vivo.

Además, se entregará una remera conmemorativa del evento a las primeras 300 personas que se acrediten en el lugar y hayan estado previamente inscriptas. >>Leer más: Octubre Rosa en VGG: Acciones de concientización e información sobre prevención del cáncer de mama

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