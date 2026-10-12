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Mataron a balazos a un perro en Rosario: los vecinos denunciaron al agresor y terminó detenido

El episodio ocurrió este lunes por la mañana en Maradona al 5000, en la zona oeste de la ciudad. La policía encontró al animal muerto y detuvo a un joven de 26 años.

12 de octubre 2026 · 20:07hs
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El arma y las municiones secuestradas al agresor. 

El arma y las municiones secuestradas al agresor. 

Un perro fue asesinado de un disparo de arma de fuego este lunes por la mañana en la zona oeste de Rosario. El episodio ocurrió en inmediaciones de Maradona al 5000 y terminó con la detención de un joven de 26 años, señalado por los vecinos como el presunto responsable del ataque. Durante el procedimiento, la policía secuestró una pistola calibre 22.

El hecho se conoció alrededor de las 11.25, cuando la Central de Emergencias 911 recibió un aviso sobre un hombre que habría disparado contra un perro. Personal policial acudió al lugar y constató que el animal estaba muerto.

Los efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería, que habían llegado inicialmente a la zona, confirmaron la denuncia. A partir de ese momento comenzó la búsqueda del presunto agresor, con la colaboración de los vecinos.

Los vecinos señalaron al presunto agresor

Según la policía, las personas que se encontraban en el lugar indicaron que el hombre que había disparado contra el animal ingresó a un pasillo ubicado en Maradona al 5000.

Los agentes se dirigieron hacia ese sector y encontraron, cerca del ingreso, una vaina servida calibre 22, un elemento que podría resultar importante para reconstruir lo sucedido.

Luego se entrevistaron con el propietario de una de las viviendas, quien explicó que en el domicilio se encontraba el hijo de su pareja. El hombre autorizó el ingreso de los policías para que pudieran continuar con el procedimiento.

Durante la inspección, los efectivos localizaron al sospechoso en una de las habitaciones y procedieron a su aprehensión.

El detenido fue identificado como Walter Rolando M., de 26 años. Durante la requisa, los uniformados le secuestraron una pistola marca Zonda, calibre 22, que quedó a disposición de la investigación.

Investigan el ataque y buscan establecer quién era el dueño del perro

La intervención policial también permitió constatar que, hasta ese momento, ninguna persona se había presentado como propietaria del perro asesinado.

Ante la gravedad del episodio, se solicitó la intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las tareas correspondientes y reunir elementos que permitan esclarecer las circunstancias del ataque.

El joven fue trasladado a la Comisaría 32ª, donde quedó a disposición de la Justicia.

Las actuaciones fueron iniciadas por una presunta infracción a la ley nacional 14.346, conocida como Ley Sarmiento, que establece sanciones penales para quienes cometan actos de maltrato o crueldad contra los animales.

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