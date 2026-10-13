Lanzan un nuevo curso de oficios para el departamento General López

La capacitación gratuita de gomería se suma a las que están en curso y las que ya finalizaron donde ya hay más de 350 egresados de disferentes localidades del sur provincial

Las clases teóricas se desarrollarán de manera virtual, a través de Zoom, los viernes 30 de octubre, 6 y 13 de noviembre, de 19 a 21.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio, junto a la Fundación de Estudios Superiores y Universitarios General López, anunció la apertura de inscripciones para un nuevo curso gratuito de gomería, que comenzará el próximo 30 de octubre en Venado Tuerto. La capacitación está destinada a personas de todo el departamento General López y forma parte del programa de formación en oficios que se desarrolla durante 2026.

La iniciativa llega luego de cuatro capacitaciones realizadas durante el año , que reunieron a alrededor de 350 alumnos. El nuevo curso será el quinto del ciclo y, posteriormente, se dictará Construcción en Seco Nivel 2 , con el que finalizará la programación anual.

En este sentido, Di Gregorio señaló: “Cada curso que ponemos en marcha es una oportunidad para que más personas puedan aprender un oficio y contar con herramientas para salir a buscar trabajo o generar sus propios ingresos. Venimos trabajando junto a la Fundación para que estas capacitaciones sean gratuitas y estén al alcance de quienes viven en las distintas localidades del departamento”.

El curso de gomería tendrá una duración de tres semanas, con modalidad semipresencial , y contará con la colaboración de Faldani Neumáticos y la Cámara de Talleres Automotores y Afines Regional General López (CTAAR).

Las clases teóricas se desarrollarán de manera virtual, a través de Zoom, los viernes 30 de octubre, 6 y 13 de noviembre, de 19 a 21. En tanto, las prácticas presenciales se realizarán los sábados 31 de octubre, 7 y 14 de noviembre, de 14 a 16, en las instalaciones de Faldani Neumáticos, en Venado Tuerto.

La capacitación será completamente gratuita y quienes completen el cursado recibirán la correspondiente certificación. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 29 de octubre inclusive.

Las personas interesadas podrán anotarse a través del formulario https://forms.gle/KqwrJrjTq22gx1rR6, comunicarse por WhatsApp al 3462 676397 o escribir a [email protected]

Oportunidad laboral para el departamento General López

El programa de cursos de oficios ya concretó durante 2026 las primeras cuatro capacitaciones, con una participación cercana a los 350 alumnos hasta el momento.

Además de la formación teórica y práctica, la iniciativa contempla la entrega de herramientas y elementos de trabajo a los diez mejores promedios de cada capacitación, con la intención de facilitar sus primeros pasos en la actividad aprendida.

De hecho, ya se realizó un primer acto de cierre y entrega de certificados, en el que se reconoció a quienes finalizaron su formación. Este acompañamiento busca que los conocimientos adquiridos puedan transformarse en oportunidades concretas de empleo o emprendimientos independientes.

Sobre este punto, la senadora provincial expresó: “Nos interesa que quienes terminan un curso puedan empezar a trabajar con lo que aprendieron. Por eso también entregamos herramientas a los mejores promedios, porque sabemos que muchas veces contar con esos primeros elementos hace la diferencia para comenzar una actividad”.

Finalmente, Di Gregorio sostuvo: “Ya tenemos más de 350 personas que terminaron sus capacitaciones este año y todavía nos quedan dos cursos por delante. Queremos que cada vez más habitantes del departamento General López tengan la posibilidad de formarse gratuitamente, aprender algo que les sirva y encontrar una oportunidad laboral”.

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