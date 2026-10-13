Lanzan un nuevo curso de oficios para el departamento General López

La senadora provincial Leticia Di Gregorio, junto a la Fundación de Estudios Superiores y Universitarios General López, anunció la apertura de inscripciones para un nuevo curso gratuito de gomería, que comenzará el próximo 30 de octubre en Venado Tuerto. La capacitación está destinada a personas de todo el departamento General López y forma parte del programa de formación en oficios que se desarrolla durante 2026.
La iniciativa llega luego de cuatro capacitaciones realizadas durante el año, que reunieron a alrededor de 350 alumnos. El nuevo curso será el quinto del ciclo y, posteriormente, se dictará Construcción en Seco Nivel 2, con el que finalizará la programación anual.
En este sentido, Di Gregorio señaló: “Cada curso que ponemos en marcha es una oportunidad para que más personas puedan aprender un oficio y contar con herramientas para salir a buscar trabajo o generar sus propios ingresos. Venimos trabajando junto a la Fundación para que estas capacitaciones sean gratuitas y estén al alcance de quienes viven en las distintas localidades del departamento”.
Curso gratuito con prácticas en Venado Tuerto
El curso de gomería tendrá una duración de tres semanas, con modalidad semipresencial, y contará con la colaboración de Faldani Neumáticos y la Cámara de Talleres Automotores y Afines Regional General López (CTAAR).
Las clases teóricas se desarrollarán de manera virtual, a través de Zoom, los viernes 30 de octubre, 6 y 13 de noviembre, de 19 a 21. En tanto, las prácticas presenciales se realizarán los sábados 31 de octubre, 7 y 14 de noviembre, de 14 a 16, en las instalaciones de Faldani Neumáticos, en Venado Tuerto.
La capacitación será completamente gratuita y quienes completen el cursado recibirán la correspondiente certificación. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 29 de octubre inclusive.
Las personas interesadas podrán anotarse a través del formulario https://forms.gle/KqwrJrjTq22gx1rR6, comunicarse por WhatsApp al 3462 676397 o escribir a [email protected]
Oportunidad laboral para el departamento General López
El programa de cursos de oficios ya concretó durante 2026 las primeras cuatro capacitaciones, con una participación cercana a los 350 alumnos hasta el momento.
Además de la formación teórica y práctica, la iniciativa contempla la entrega de herramientas y elementos de trabajo a los diez mejores promedios de cada capacitación, con la intención de facilitar sus primeros pasos en la actividad aprendida.
De hecho, ya se realizó un primer acto de cierre y entrega de certificados, en el que se reconoció a quienes finalizaron su formación. Este acompañamiento busca que los conocimientos adquiridos puedan transformarse en oportunidades concretas de empleo o emprendimientos independientes.
Sobre este punto, la senadora provincial expresó: “Nos interesa que quienes terminan un curso puedan empezar a trabajar con lo que aprendieron. Por eso también entregamos herramientas a los mejores promedios, porque sabemos que muchas veces contar con esos primeros elementos hace la diferencia para comenzar una actividad”.
Finalmente, Di Gregorio sostuvo: “Ya tenemos más de 350 personas que terminaron sus capacitaciones este año y todavía nos quedan dos cursos por delante. Queremos que cada vez más habitantes del departamento General López tengan la posibilidad de formarse gratuitamente, aprender algo que les sirva y encontrar una oportunidad laboral”.
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