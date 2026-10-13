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Santiago Solari: "Nos fuimos tristes por todas las ocasiones que erramos"

El delantero de Newell's, Santiago Solari habló sobre los goles desperdiciados y remarcó la falta de precisión, aunque igual consideró que tendrían que “haber ganado”

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

13 de octubre 2026 · 19:38hs
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“Ahora nos queda tratar de solucionar lo que hicimos mal y pensar en el próximo rival”

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

“Ahora nos queda tratar de solucionar lo que hicimos mal y pensar en el próximo rival”, señaló Solari.

Para Santiago Solari, más allá de la responsabilidad de defender la camiseta de Newell's, el partido en el estadio Víctor Legrotaglie fue distinto a otros. Muy emotivo. En Gimnasia y Esgrima de Mendoza pasó una muy buena temporada en 2022 y no la olvida. Tampoco sus hinchas, que lo aplaudieron antes del partido y cuando fue reemplazado. El sentimiento gratificante del futbolista por el reconocimiento contrastó con la amargura que representó la derrota rojinegra y, principalmente, por las oportunidades que tuvo para el gol y no las aprovechó.

Era un partido que lo tendríamos que haber ganado. Faltó esa precisión que se necesita. Ellos hicieron un golazo (de Agustín Módica). No recuerdo muchas situaciones de gol de ellos, y por eso mismo nos quedamos con una sensación amarga. Este era un partido para ganarlo por cómo se dio. Y nos fuimos tristes por la derrota”, declaró el delantero leproso.

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Bajo su lupa

Solari fue consultado sobre las chances de gol que dispuso. Habló de la primera ocasión de peligro, que le picó al arquero Rigamonti y se le fue un “poquito ancha”, sobre el palo derecho. “No lo miro al arquero. Sabía que me iba a salir y que se iba a tirar, entonces era tocarla por arriba, pero se fue. Me voy un poquito triste por eso”, manifestó.

Con respecto a la jugada que ingresó libre por el costado izquierdo y lo alcanzó a barrer Mondino, contó: “Creo que me acomodo mucho y le doy un tiempo más al central para esforzarse, tirarse y justo me traba cuando pateo”.

El gol que le invalidaron por posición adelantada mereció un párrafo aparte. “Lástima que lo anularon. Con el gol se podría abrir un poco más el partido. Nos fuimos tristes por todas las ocasiones que erramos”, se lamentó el delantero, que en la anterior salida de Newell’s del Parque consiguió el tanto del triunfo sobre Platense (1-0).

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Pedido de perdón

En el momento de la conquista anulada, Solari hizo el gesto característico de pedido de perdón con ambas manos hacia la parcialidad de Gimnasia. “Aprecio mucho a la gente, el club, todo. Fue un paso muy lindo el que tuve acá. Lo recuerdo con mucho cariño. La pasé muy bien y fue una muestra de respeto hacia ellos”, explicó sobre su reacción tras meterla en el arco mendocino.

Solari expresó gratitud, pero también dolor por la caída rojinegra en Mendoza, que se profundiza porque excedió la pérdida de los tres puntos: fue contra un competidor directo por la clasificación. “Tuvimos dos partidos con rivales directos (con Lanús 0-0 la fecha pasada) y eran importantes ganarlos porque te posicionan bien. Más allá de que luego de esta fecha igual nos mantenemos en la zona de clasificación, era importante ganar para escalar”, dijo el atacante, quien intercambió la camiseta con Santiago Rodríguez : “Soy muy amigo, nos conocemos de chicos, es de mi pueblo (Arizona, San Luis)”.

Leer más: El gol de Santiago Solari que pudo cambiar todo para Newell's pero fue anulado por vía del VAR

Ahora queda analizar, tratar de solucionar lo que hicimos mal y que el lunes (20 de octubre, ante Central Córdoba de Santiago) los tres puntos queden en casa”, planteó Solari, quien al menos luego del partido tuvo la satisfacción de intercambiar la camiseta con Santiago Rodríguez, de Gimnasia de Mendoza.

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