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Feria del Libro: cinco días con fuerte programación y gran asistencia de público

Durante la primera semana, grandes referentes de la literatura local y nacional se dieron cita en un Cultural Fontanarrosa colmado de visitantes

13 de octubre 2026 · 06:30hs
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El evento cuenta con distintas propuestas que combinan salas y auditorios

Foto: Gustavo de los Rios / La Capital

El evento cuenta con distintas propuestas que combinan salas y auditorios, y stands de librerías y editoriales.

Culminó la primera semana de Feria del Libro y con días grises, el Cultural Fontanarrosa fue la visita obligada para miles de locales y turistas, que llegaron a la ciudad a disfrutar del fin de semana largo.

Una de las particularidades de esta edición radica en la incorporación de dos nuevas salas, que permitió ampliar la programación y traer nuevas voces. En este sentido, la agenda 2026 está compuesta por fuerte presencia de escritoras y escritores rosarinos. “Siempre tratamos de rastrear mucho la novedad editorial, trabajamos mucho con las convocatorias para autores y autoras, para librerías y editoriales en la ciudad que proponen presentaciones. Es una feria muy local, aunque tenga muchos invitados de afuera también, es una feria donde las editoriales, las librerías y los autores locales son parte. Tenemos más de 150 autores locales presentando sus libros”, detalló la coordinadora general de la Feria, Silvana Schulze.

La Feria se emplaza en cinco plantas del Cultural Fontanarrosa, con distintas propuestas que combinan salas y auditorios, y stands de librerías y editoriales que ofrecen publicaciones con gran variedad de géneros y precios. La explanada es uno de los grandes espacios de encuentro y disfrute. Durante el fin de semana, el circo La troupe del aire llenó el centro cultural de color y risas de grandes y chicos, familias y amigos se ubicaron en los sillones de la explanada a compartir mates y nuevas lecturas.

>> Leer más: Feria del Libro de Rosario: la programación completa, día por día

Una feria para todas las edades

Uno de los espacios más convocantes es el sector de infancias, en la planta baja. “Es el primero que recibe público, es el más concurrido, se generan unas escenas que son increíbles: niños leyendo dentro de las letras de la biblioteca, tirados en el piso, parados. Trabajamos mucho para que eso suceda”, expresó Schulze.

Durante los primeros días las escuelas fueron las protagonistas del sector, en tanto, con la llegada del fin de semana, las familias colmaron el espacio, con niñas y niños de todas las edades y mucha presencia de bebés gateadores. “Vienen por las propuestas que ven, más allá de saber qué autor es o qué libro se va a presentar. Vienen a la feria del libro buscando incentivar la lectura, invitar a leer, entonces la gente se adueñó del espacio, hay gente que viene todos los días” afirmó una de las referentes del espacio.

Otro aspecto que destacaron desde la organización es la presencia de un público renovado: “Se nota mucho público nuevo en la feria, hay gente que no conocía lo que era una feria del libro y eso está buenísimo que suceda”, manifestó Silvana, quien advirtió que muchas familias generan un plan en torno a la feria del libro, como espacio de encuentro para compartir con amigos “es una escena muy local, muy rosarina, muy de feria pública”.

Tal como manifestaron las autoridades, lejos de ser un hecho azaroso, desde la organización trabajan para convocar a nuevos públicos a que se acerquen a la feria: “trabajamos mucho cuando pensamos la programación en cómo llegar a no solo a los lectores que ya que ya son asiduos concurrentes, sino también a nuevos visitantes de la feria que puedan acercarse al libro porque les interesa una temática, porque les parece que es algo que les puede llegar a gustar”.

Balance de la primera semana

En relación al balance de la primera semana de feria, Pablo de Homo Sapiens manifestó: “Arrancó la feria el jueves con buena convocatoria, me parece que ayudó mucho el hecho de que haya un fin de semana largo. Había mucha gente de afuera, eso hizo que hubiera una gran convocatoria. La verdad que tanto sábado como domingo hubo muchísimo público, así que me parece que eso está bueno para mantenerlo y sostenerlo en una próxima edición. La convocatoria hasta ahora todos los días, incluso el lunes feriado, es muy buena”.

Por su parte, Uri de Ponsatti libros valoró el movimiento del fin de semana “creo que la primera semana fue muy concurrida, sobre todo el fin de semana y a comparación del año pasado, me parece que este año el primer día fue más concurrido que el anterior. Vemos una repercusión a nivel de participación y las personas están muy contentas con esta edición”.

La grilla continúa con charlas a cargo de grandes referentes de la literatura, autores locales y emergentes, para todas las edades e intereses literarios. Además, este año se suman algunas novedades.

“Tenemos una perlita que es la biblioteca Peluqueril, que es un proyecto muy hermoso de Pablo Bigliardi. Los dos domingos de feria, ya tuvimos uno y vamos a tener la otra con autores que vienen a cortarse el pelo y a charlar sobre sus libros de una escena única que pasa en Rosario en la peluquería de él y la trajimos a la feria” comentó la coordinadora general. “También tenemos los dos sábados a las 13h una actividad con booktubers, que leen y son fanáticos de los libros en inglés, eso también fue una novedad en la feria”.

Entre los autores invitados que presentarán sus libros en los próximos días, se destacan Claudia Piñeiro, Selva Almada, María Teresa Andruetto, Eduardo Sacheri, Beatriz Vignoli, Charlie López, Narda Lepes, Reynaldo Sietecase, María O”Donnell, Luis Novaresio, REP y Saborido. También, Marcela Ternavasio, quien abrió esta edición de la feria.

La feria continúa durante toda la semana y hasta el domingo 18 de octubre inclusive. Toda la programación se encuentra disponible aquí.

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