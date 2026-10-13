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Los feedlots tienen un stock récord, pero cae la salida de hacienda

Los corrales comenzaron octubre con casi 2,1 millones de animales. Según Rosgan, los egresos de septiembre bajaron un 25% interanual y podrían reflejar una extensión del engorde para lograr mayor peso

13 de octubre 2026 · 06:15hs
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El stock alcanzó el mayor nivel para octubre desde el inicio de la serie

El stock alcanzó el mayor nivel para octubre desde el inicio de la serie, según datos del Senasa analizados por Rosgan.

Los feedlots alcanzaron un récord de existencias para octubre, con 2.097.509 animales encerrados, en un año en el que las etapas de llenado y vaciado de los corrales aparecen menos marcadas. Durante septiembre, los ingresos de hacienda aumentaron un 5% respecto de agosto, mientras que los egresos cayeron un 20%, según datos del Senasa analizados en el boletín de Rosgan.

El movimiento contrasta con la dinámica habitual del segundo semestre, cuando suele crecer la salida de animales terminados y disminuir la disponibilidad de hacienda liviana para reponer. Esta vez, los corrales volvieron a sumar existencias y llegaron al 1º de octubre con el mayor stock registrado para ese mes desde el inicio de la serie.

En septiembre ingresaron a los establecimientos de engorde 358.767 animales y salieron 341.468 cabezas. Esa relación llevó el Índice de Reposición de Feedlots (IRF) a 1,05, frente al 0,79 de agosto. El indicador también superó el nivel de septiembre del año pasado, de 0,83, y el promedio de los últimos cinco años para ese mes, de 0,94.

El IRF mide la relación entre los ingresos y los egresos de hacienda. Cuando se ubica por encima de 1, entran más animales de los que salen y los corrales se llenan. Por debajo de ese valor, predominan los egresos y las existencias disminuyen.

Habitualmente, el mayor ingreso de animales se concentra entre febrero y junio, según el ritmo de salida de la invernada de los campos. En ese período, las incorporaciones superan a las ventas de hacienda terminada. A partir de julio, la relación suele invertirse: aumenta la salida de animales listos para faena y comienza a escasear la oferta de hacienda liviana, por lo que los establecimientos reducen su ocupación.

Este año, sin embargo, la reposición mostró un comportamiento más estable, sin un período de fuerte concentración de ingresos. De acuerdo con Rosgan, esa menor estacionalidad contribuyó a sostener las existencias en niveles récord desde comienzos del año.

Más animales encerrados, menos salidas

El aumento del stock plantea un interrogante para el mercado: si el nuevo llenado de los corrales modificará la oferta de hacienda hacia fin de año o si refleja un cambio en los tiempos de permanencia y terminación de los animales.

Para analizarlo, el informe distingue el comportamiento de los ingresos del de los egresos. Mientras que las entradas fueron más parejas a lo largo del año, la salida de hacienda registró una fuerte caída en septiembre, en sentido contrario al patrón habitual del segundo semestre.

Rosgan plantea que una posible explicación es la decisión de prolongar el engorde para obtener animales más pesados y con mayor grado de terminación y engrasamiento. El productor cuenta con cierto margen para ajustar la intensidad y la duración de ese proceso, lo que puede modificar el momento en que la hacienda sale al mercado.

Así, pese a la ocupación récord, la cantidad de animales que los feedlots aportaron durante septiembre se redujo un 25% respecto del mismo mes del año pasado. El dato muestra que un mayor número de cabezas encerradas no se traduce necesariamente en una mayor oferta inmediata para faena.

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Más allá de esa caída puntual, el boletín señala indicios de un cambio en la dinámica del engorde. La combinación del corral y el potrero ofrece flexibilidad para ajustar los tiempos de terminación y distribuir de manera más estable la oferta de hacienda durante el año. En ese esquema, la menor estacionalidad podría responder tanto a un flujo de ingresos más parejo como a decisiones productivas que extienden la permanencia de los animales, según el análisis de Rosgan.

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