Julieta Prandi se separó de Emanuel Ortega a menos de un mes de casarse: "Hay acuerdos que no son negociables"

La modelo y conductora anunció la ruptura a través de un contundente comunicado en Instagram. Llevaban seis años juntos y se habían casado el 15 de septiembre en una ceremonia íntima. Aunque evitó revelar los motivos de la decisión, dejó una frase que generó interrogantes.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron a menos de un mes de haberse casado. La noticia sorprendió este lunes por la noche, cuando la modelo y conductora publicó un comunicado en sus redes sociales para anunciar el final de una relación de seis años. Sin entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura, aseguró que tomó la decisión con mucho dolor y dejó una frase que llamó especialmente la atención: “Cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos. Algunos no son negociables”.

El anuncio llegó apenas 27 días después de que Prandi y Ortega formalizaran su relación en el Registro Civil de San Isidro, durante una ceremonia íntima celebrada el pasado 15 de septiembre. Entonces se habían mostrado felices por dar ese paso y destacaban que el matrimonio era una manera de celebrar el vínculo que habían construido desde 2020.

La separación se conoció a través de una historia de Instagram en la que Prandi explicó que prefería comunicar personalmente lo sucedido antes de que comenzaran a circular especulaciones sobre su vida privada.

“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió la conductora en el inicio del mensaje.

A continuación, explicó por qué había decidido hacer pública la ruptura en lugar de mantenerla en reserva.

“Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad”, señaló.

Sin embargo, la frase que despertó mayores interrogantes fue la que hizo referencia a los acuerdos y límites dentro de una relación.

“Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos. Algunos no son negociables”, sostuvo.

La modelo no explicó a qué acuerdos se refería ni precisó si existió algún episodio particular que precipitara el final del matrimonio. Tampoco vinculó su decisión con las versiones sobre tensiones familiares que habían circulado después de la boda.

El comunicado terminó con un pedido para que se respetara su intimidad: “Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero sepan respetar. Gracias”.

Hasta el momento, Emanuel Ortega no había dado públicamente su versión sobre la separación.

Un casamiento íntimo y una luna de miel que habían planeado en Miami

La noticia sorprendió especialmente por el escaso tiempo transcurrido desde el casamiento. Prandi y Ortega habían pasado por el Registro Civil de San Isidro el 15 de septiembre, luego de seis años de relación y varios de convivencia.

La ceremonia reunió a apenas 36 invitados, entre familiares y amigos cercanos. La pareja había intentado mantener la celebración en secreto hasta último momento, aunque la noticia terminó trascendiendo a los medios.

Entre los presentes estuvieron Palito Ortega y Evangelina Salazar, padres del cantante, y Martín Ortega, uno de sus hermanos. La ausencia de otros integrantes de la familia había alimentado versiones sobre posibles tensiones, aunque la conductora desmintió que existiera un enfrentamiento.

Al salir del Registro Civil, ambos habían hablado con la prensa y expresado su alegría por la decisión de casarse.

“Estamos muy bien, muy contentos. Queríamos que no lo supieran, pero se enteraron”, había dicho Prandi, mientras Ortega agradecía la presencia de sus padres y de las personas más cercanas.

La conductora también había explicado que el matrimonio no modificaba la esencia de la relación, porque ambos llevaban tiempo conviviendo y compartiendo proyectos.

La pareja había organizado además una luna de miel en Miami, inicialmente prevista para después de los premios Martín Fierro de Radio.

La boda había generado repercusión por el carácter reservado de la celebración y por algunas versiones relacionadas con la ausencia de los hermanos del cantante. En los días previos a la ruptura, Prandi había vuelto a referirse públicamente a esas cuestiones y también a Ana Paula Dutil, expareja de Ortega.

Una historia de amor que comenzó con un mensaje de Instagram

La relación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega había comenzado en plena pandemia de coronavirus, en 2020, a partir de un mensaje que el músico le envió a la modelo por Instagram.

Ortega había visto una fotografía de unas vacaciones que Prandi había pasado en Cuba junto a sus hijos, antes de que comenzaran las restricciones sanitarias, y decidió escribirle.

“Emanuel vio mi foto como dos meses después, y me escribió que esa imagen decía cosas hermosas”, había contado la conductora durante una entrevista televisiva.

Prandi reconoció que, antes de responder, verificó que se tratara realmente de la cuenta del cantante, por quien sentía admiración desde hacía años.

A partir de aquel contacto comenzaron a conversar diariamente. Durante aproximadamente dos meses mantuvieron un intercambio virtual hasta que finalmente se encontraron en persona el 13 de agosto de 2020.

“Primero fue un abrazo, que necesitábamos los dos. El beso fue unas horas después. Cuando lo vi, sentí que ya lo conocía”, recordó tiempo después la modelo al reconstruir el comienzo de la relación.

Por entonces, Prandi atravesaba un período especialmente difícil de su vida. Se había separado de Claudio Contardi, padre de sus hijos, y enfrentaba un proceso judicial por hechos de violencia y abuso sexual.

Ortega se convirtió en una figura importante durante ese período y acompañó a la conductora a lo largo del proceso judicial que culminó con la condena de su expareja a 19 años de prisión por abuso sexual agravado.

El acompañamiento de Emanuel Ortega durante uno de los momentos más difíciles

El vínculo entre ambos había adquirido especial visibilidad durante el juicio contra Contardi. El cantante acompañó a Prandi durante distintas instancias del proceso e incluso declaró ante el tribunal sobre las situaciones que había presenciado durante la convivencia con la conductora y sus hijos.

La sentencia contra Contardi coincidió, además, con el quinto aniversario de la pareja, una circunstancia que Prandi había destacado públicamente.

“Hoy cumplimos cinco años, es nuestro aniversario. Es un premio para los dos porque para él también fue muy duro acompañarme”, había manifestado entonces.

A lo largo de la relación, ambos procuraron mantener un perfil relativamente bajo, aunque ocasionalmente compartían fotografías y mensajes afectuosos en sus redes sociales.

El casamiento de septiembre parecía representar una nueva etapa para la pareja, que había decidido formalizar una historia de seis años y celebrar su unión con las personas más cercanas.