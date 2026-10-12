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Empresas del Polo Tecnológico Rosario apuntan a la transformación digital de Vaca Muerta

Diez firmas rosarinas viajarán a Neuquén para ofrecer soluciones de automatización, inteligencia artificial y gestión de sistemas

Patricia Martino

Por Patricia Martino

12 de octubre 2026 · 17:59hs
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Empresas del Polo Tecnológico de Rosario ya visitaron Neuquén y apuntan a estrechar vínculos con la región. 

Empresas del Polo Tecnológico de Rosario ya visitaron Neuquén y apuntan a estrechar vínculos con la región. 

Diez empresas del Polo Tecnológico Rosario (PTR) viajarán a Neuquén para participar de la exposición Argentina Oil & Gas y acercar sus soluciones a la cadena de proveedores de Vaca Muerta.

La misión llegará con un trabajo comercial previo: en una primera visita de prospección, la entidad tomó contacto con entre 30 y 40 compañías del sector energético. El objetivo es transformar esos vínculos en oportunidades de negocio para firmas rosarinas que ofrecen automatización, sistemas de gestión e inteligencia artificial.

Federico Siri, presidente del PTR, explicó que la expansión de la actividad petrolera abre un mercado que va mucho más allá de las grandes operadoras. La demanda también alcanza a empresas de servicios de pozo, transporte e infraestructura que crecieron al ritmo de la producción y necesitan incorporar tecnología para acompañar esa escala. “Muchas de las compañías de segundo anillo son empresas familiares de entre 100 y 500 trabajadores que han crecido enormemente en escala por la demanda del mercado, pero que aún registran un déficit en la incorporación de tecnología”, señaló.

La oferta del Polo

En ese entramado, el Polo busca posicionar una oferta que incluye robótica administrativa, automatización para la producción de petróleo, sistemas de gestión empresarial —conocidos como ERP— y plataformas de inteligencia artificial aplicadas tanto a la producción como a la gestión de proyectos. “Existe una alta demanda, aunque suele ser desordenada porque sigue el ritmo acelerado de la producción”, describió Siri.

Según explicó, los grandes proyectos impulsan a las operadoras y ese movimiento se transmite a los distintos niveles de proveedores, donde aparecen necesidades tecnológicas de diferente complejidad. Para las empresas rosarinas, el desafío consiste en conocer esas necesidades, identificar a los interlocutores adecuados y construir relaciones comerciales. Por eso, la participación en la exposición será parte de una misión de inserción en el mercado local, apoyada en los contactos establecidos durante el viaje previo.

“Obtuvimos contactos comerciales, relaciones de confianza y entendimiento sobre el funcionamiento del mercado y la idiosincrasia local”, destacó el titular del PTR.

La estrategia incluye además una articulación con el Polo Tecnológico de Neuquén y proveedores tecnológicos locales para acelerar la transformación digital de las compañías que integran la cadena energética. Siri remarcó que las oportunidades atraviesan los distintos estratos de ese entramado, desde los servicios directamente asociados a la producción hasta las actividades que sostienen su funcionamiento.

Tecnología, agro y mercados externos

La misión a Neuquén forma parte de una agenda que mantendrá activo al Polo durante el tramo final del año. Siri anticipó que la entidad colaborará en la Tech Week junto al hub de innovación y la Bolsa de Comercio de Rosario. También coorganizará Crossover Latam, un encuentro de biotecnología en Buenos Aires para el que facilitará la participación de diez empresas, con el propósito de ampliar la vinculación a escala latinoamericana.

>> Leer más: Andrés Malamud: "La geografía económica está cambiando y los nuevos complejos exportadores desplazan el centro"

Luego de la actividad en Neuquén, el PTR tendrá encuentros propios y una misión comercial a México, con un recorrido por Guadalajara y Monterrey. La búsqueda de nuevos mercados convivirá con iniciativas locales orientadas a acercar la oferta tecnológica a distintos sectores productivos.

La agenda también contempla convocatorias vinculadas al desarrollo de videojuegos y a la resolución de desafíos mediante tecnología, como la Global Game Jam y el NASA Space Apps Challenge. “La agenda no se detiene, aunque afloja un poco la intensidad a fin de año, estas actividades nos mantienen en acción continua”, resumió Siri.

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