Asisten a refugios municipales y presentan un libro con sus escritos literarios

El próximo jueves 15 de octubre a las 16, en la Sala Gorodischer del Cultural Fontanarrosa se presentará, en el marco de la Feria Internacional del Libro 2026, “Historias de Refugio”, una antología de relatos escritos por asistentes a los refugios municipales para personas en situación de calle.

El libro, que puede descargarse gratuitamente , aparece como culminación de un proceso que arrancó como una experiencia de inclusión que trascendiera la asistencia habitacional o alimentaria a personas que se encontraban transitoriamente en situación de calle. Lo que comenzó como un taller en que se intentaba que la palabra tomara protagonismo, acabó tomando forma de libro. Una experiencia pionera, ya que no hay registros de otro libro producido bajo las mismas circunstancias.

“ Hay algo de este libro que también habla de lo que queremos que sean nuestros refugios ”, dice en su prólogo el secretario de Desarrollo Humano y Habitat, Nicolás Gianelloni. “Una persona que llega a un refugio necesita un lugar seguro donde dormir, un plato de comida, un baño y abrigo. Atender esa urgencia es indispensable. Pero sabemos que no alcanza. Porque cada persona tiene una historia, vínculos, capacidades, dificultades y proyectos. Y acompañar significa también generar oportunidades para recuperar lo que se fue perdiendo: volver a vincularse, aprender, expresarse, trabajar, recuperar autonomía y empezar a construir un camino posible por fuera de la calle. Los talleres, los espacios de formación, las propuestas culturales y los momentos de encuentro no son actividades accesorias, son parte de una manera de entender el cuidado que pone a la persona en el centro ”.

Los relatos reunidos en el libro tienen al fútbol como disparador e hilo conductor. En referencia a esto, el subsecretario de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Cultura y Educación, Lucas De la Torre, explicó: “Historias de Refugio es una iniciativa de la Secretaría de Cultura junto a la de Desarrollo Humano con el objetivo de trabajar durante más de tres meses en cuatro refugios con talleres de lectura y de escritura a partir de una temática universal como el fútbol. A partir de eso derivar en lecturas de cuentos y relatos de grandes autores como Eduardo Sacheri, Roberto Fontanarrosa y muchísimos más, y poder construir relatos de las historias y trayectorias de vida de las personas que transitan por una situación de calle”.

De la Torre agregó que el objetivo es “pensar tareas de cuidado no sólo asociadas a las necesidades básicas como una cama donde dormir, una comida caliente y una ducha, sino pensar y reflexionar sobre las trayectorias de vida de personas que por algún motivo hicieron que tengan que vivir una situación de la más alta vulnerabilidad como es la situación de calle”.

“El fútbol como tema universal y esos relatos que fueron construyendo a lo largo de estos tres meses se ven reflejados en esta producción que va a ser presentada en la Feria del Libro, donde van a ser ellos mismos los protagonistas de esas historias. Es una publicación que abre puertas y que permite pensar esas trayectorias de vida desde otro lugar”, concluyó.

El libro y sus autores

El volumen cuenta con veinte relatos escritos por diecisiete autores, todos asistentes a los talleres que a lo largo del año dictó en los refugios el reconocido escritor Damián Andreoli, quien propuso que las charlas y las lecturas que sirvieron como disparadoras de la escritura giraran en torno al fútbol y la infancia, temáticas convocantes y que de algún modo u otro atraviesan a cada uno de los autores de este libro. Con la pelota como excusa, cada autor dejó plasmado en el papel algo de sí. El propio Andreoli, en las palabras preliminares del libro, presenta a algunos de los autores: “Conocí a estudiantes de psicología, pintores, electricistas, panaderos, limpiavidrios, malabaristas, árbitros de fútbol, patovicas, licenciados en gastronomía, diseñadores gráficos, vendedores ambulantes y magos de circo. Algunos de ellos, después de una changa, se han ido a comprar algún que otro libro a librerías del centro; otros no dejaron de escribir nunca más; algunos se plantaron ante autoridades solicitando que estos encuentros continúen; con algunos nos seguimos encontrando en estaciones de servicio o bares a tomar un café y a filosofar de la vida; a algunos les perdí el rastro porque han retornado a sus vidas debajo de un techo estable y en familia”.

Herramienta de inclusión

La lectura y la escritura, entendidas no solamente como herramientas educativas sino como prácticas sociales, culturales y simbólicas, posibilitan recuperar la palabra propia, poner en circulación experiencias, construir nuevos sentidos sobre las historias personales y habilitar otras formas de vinculación con los demás y con la comunidad. En este marco, el taller propuso la lectoescritura como una herramienta de inclusión y transformación social, capaz de acompañar procesos subjetivos y comunitarios que contribuyeran a ampliar horizontes y favorecer la construcción de proyectos personales.

Organizados por los equipos de la Subsecretaría de Abordajes Integrales, junto a sus pares de la Secretaría de Cultura y Educación, estos talleres partieron de la premisa de que, una vez cubiertas las necesidades básicas de las personas en situación de calle (cama, ducha caliente, comida), era necesario atender a otras necesidades no menores, que tienen que ver con la subjetividad de las personas, y el acompañamiento que se les brinda para que puedan recomponer sus trayectos. Allí es donde la literatura (como la actividad física, o como cualquier expresión artística) aparece como herramienta.