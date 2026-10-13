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Central se postuló para ser sede del Mundial 2030 en el Gigante de Arroyito

El Canalla anunció la propuesta a través de un video del proyecto de remodelación del estadio con la tercera bandeja de la platea del río

13 de octubre 2026 · 09:25hs
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Central decidió agrandar la tribuna este de la cancha.

Central decidió agrandar la tribuna este de la cancha.

Luego de la gran goleada del último domingo, Central reflotó este martes en la discusión sobre la organización del Mundial 2030. En el marco de la ampliación de sus instalaciones, el club se anotó para ser la sede argentina del torneo con el Gigante de Arroyito como protonista del torneo que también se desarrollará España, Portugal y Marruecos.

El Canalla anunció su postulación mediante un video publicado en redes sociales. El montaje incluye un repaso de las obras que están en marcha para mejorar la infraestructura de la cancha frente al río Paraná.

Como era de esperarse, Ángel Di María es una de las figuras elegidas para dar a conocer la propuesta y cumplir el sueño de que la selección nacional vuelva a jugar en Rosario como lo hizo en 1978. También se incluyeron otros testimonios que completan la lista de los principales ídolos del fútbol argentino como Diego Maradona y Mario Alberto Kempes.

Central se postula para el Mundial 2030

La iniciativa auriazul se inscribe dentro de un proyecto inédito en la historia de la Copa del Mundo. El evento de 2030 se desarrollará en seis países para celebrar el centenario y Fifa confirmó que Argentina será uno de los seis países anfitriones en tres continentes.

Rosario forma parte de la lista de ciudades interesadas en ser sede del evento y la Academia presentó este martes sus credenciales para ser elegida. Al margen de los pergaminos del campeonato del 78, la institución planteó que pronto contará con un estadio de primer nivel para formar parte de la organización.

>> Leer más: Central fue el gran ganador de la fecha: Vélez perdió y el Canalla se ilusiona con la tabla anual

Entre otras cuestiones, la remodelación del estadio permitirá contar con 42.000 personas sentadas en las tribunas. También sumará nuevos espacios de estacionamiento, accesos peatonales e incluso para transporte fluvial por el Paraná.

"En el 2030 queremos volver a hacerlo. Es nuestra casa, estamos listos", anunciaron desde Arroyito. Así echaron a rodar la pelota para jugar un partido el mismo partido que hace casi cinco décadas concluyó con el primer título mundial albiceleste.

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