Pinta con malbec y está exponiendo en Roldán junto al vino que creó

Otra de las pinturas que forman parte de la exposición fue realizada en la Antártida Argentina en 2019, convirtiendo al artista en el primer pintor que usó la técnica del vino en un punto extremo del planisferio. Obras suyas están en distintos puntos del planeta como el Vaticano (que llegó a manos del Papa Francisco), Inglaterra, Francia, China y Brasil, entre otros países.

En esta exhibición se presenta simultáneamente el vino malbec que el artista ideó para representar a Roldán donde pasa varios meses al año en la casa de su pareja. La etiqueta lleva un fresco de su autoría donde plasmó la emblemática iglesia neogótica San José de 1914. El vino “Roldán” puede ser degustado y adquirido por los visitantes.

El vino Roldán que creo el artista lleva en su etiqueta la iglesia local pintada con malbec.

En diálogo con La Capital, Lardone contó que su obra es vanguardia ya que tiene registrada la propiedad intelectual de la técnica de pintar con vino malbec en fresco. La misma fue inscripta bajo el nombre monocromías en malbec.

El artista recordó parte de sus inicios; en 1985 se convirtió en el primer dibujante gráfico publicitario del interior del país sobre soporte magnético (computadoras). Por entonces, se dedicó a combinar el sistema tradicional del arte con el tecnológico.

“No había internet ni impresoras láser, solo de matriz de punto. Así me inicié a trabajar con las bodegas haciendo las etiquetas de sus vinos y me fui metiendo en ese mundo. Trabajé hasta 1999, año en que me presenté en Burdeos (Francia) a competir con la etiquetería, logrando tres medallas de oro y tres de bronce y un total de 175 menciones internacionales como diseñador gráfico”, sumó.

“Toda esa experiencia que fui adquiriendo en los laboratorios de las bodegas, conociendo el proceso del vino y sus componentes básicos, me llevaron a observar en el malbec una paleta de colores y tonalidades que no dan otros varietales; por eso lo elegí, porque fue el que me ha sido más dúctil”, explicó.

Por último Lardone agradeció la declaración provincial de su muestra: “Es muy linda esta mención santafesina al arte y la cultura y más cuando la obra está realizada con una bebida que, si bien no es de la región, internacionalmente nos representan a todos”.