Pérez urbaniza cinco barrios populares y mejora la seguridad

“Cuando hablé de obras de infraestructura hablé de seguridad; cuando hablé de inclusión, hablé de seguridad; cuando hablé de educación, hablé de seguridad; cuando hablo de recreación, hablo de seguridad; cuando hablo de ambiente, hablo de seguridad; cuando hablo de trabajo, estoy hablando de seguridad con cada una de las acciones que hacemos desde el gobierno local para garantizarnos seguridad”, explicó Corsalini.

El mandatario perecino remarcó que se hizo mucho pero está claro que todavía no es suficiente. “El delito se transforma y muta permanentemente y los gobiernos locales debemos estar atentos en los territorios a no ser funcionales al delito, y también queda claro que la política, los políticos, todos los que estamos acá debemos tirar para el mismo lado, de nada sirve que este intendente lleve adelante un sinfín de acciones en esta materia y tengamos dirigentes que protejan y/o brinden ayuda al delito, de nada sirve todo lo que hagamos si como dirigentes políticos no fortalecemos al Estado, no recuperamos la institucionalidad de la política y empezamos a dar ejemplos claros y no mensajes cambiados”.

"Cuando uno plantea que cada obra tiene pasado y presente, hablamos de historias que no pudieron ver esta transformación y el progreso que siempre anhelaron para su barrio y su ciudad. Esa decodificación es un juego de palabras, la política también debe hacerlo para entender la importancia de la obra. Poder escuchar que ahora sí una ambulancia o remís entrará al barrio son cosas que se repiten constantemente, pero que las manifiesta la gente. Una obra empieza a garantizar futuro en las nuevas generaciones porque ahora los chicos no tienen excusa para no ir a la escuela en días de lluvia, con la importancia que esto tiene", resumió el intendente en relación al cambio que van viviendo los barrios.

Corsalini reconoció que está saldando la deuda política y haciéndose cargo de lo que otros intendentes que lo antecedieron no realizaron. “En el 2003 hubo un intendente que fue un visionario y dijo que si nosotros no traemos empresas, Pérez no tiene más presente. Desde ese momento hasta ahora venimos sosteniendo esa lógica y objetivo. Vemos que el camino es potenciar la matriz productiva industrial. Hemos trabajado muy fuerte en los últimos cuatro años para poder sostener un equilibrio en el ordenamiento territorial. Esta previsibilidad es la que le ponemos todos los días a esta agenda industrial de seguir captando más empresas que generan mano de obra y retroalimentan nuestra sociedad e instituciones. Estamos convencidos que esa es la agenda público-privada que hay que sostener y replicar, la política debe animarse a hacer acuerdos con el privado porque es lo único que sostendrá políticas de innovación de índole local con trabajo digno y progreso”.