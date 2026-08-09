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San Lorenzo presentó su Plan Estratégico: desarrollo local y turismo receptivo

Se trata de los principales lineamientos y programas que se aplicarán para desarrollar áreas de gran impacto para la ciudad. El acto estuvo encabezado por el intendente Raimundo, en el auditorio del Complejo Museológico

9 de agosto 2026 · 12:00hs
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San Lorenzo. El Plan Estratégico fue presentado por el intendente Leonardo Raimundo en el Auditorio del Complejo Museológico.

San Lorenzo. El Plan Estratégico fue presentado por el intendente Leonardo Raimundo en el Auditorio del Complejo Museológico.

El auditorio del Complejo Museológico de San Lorenzo fue escenario de la presentación de las líneas de desarrollo local y turismo receptivo del Plan Estratégico de esa ciudad. De este modo, se dio inicio a la segunda etapa del proceso, que pasa del análisis y relevamiento a la gestión y la acción.

La jornada contó este jueves con la presencia del intendente Leonardo Raimundo; el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore; el secretario de Coordinación General, Alejandro Cabral; el subsecretario de Turismo y Desarrollo Local, Damián Perassi; y el coordinador del programa, Guillermo Álvarez, además de representantes de instituciones, fuerzas vivas, operadores turísticos y emprendedores de la ciudad.

Dieron a conocer los principales lineamientos y programas

Durante el encuentro se dieron a conocer los principales lineamientos y programas que se desarrollarán en esta nueva etapa, con el objetivo de dar respuesta a las demandas y oportunidades identificadas durante el relevamiento inicial.

El primer mandatario local destacó los grandes avances de la ciudad en materia de planificación estratégica y añadió: “Puede ser el ejercicio de un grupo de técnicos o políticos que se creen que saben más que los demás o puede ser el fruto del trabajo participativo, que hemos realizado en San Lorenzo. En nuestra ciudad los resultados están a la vista, pero siempre es un ejercicio de renovación y de incorporación de nuevos desafíos. A eso los invitamos”.

La propuesta contempla la participación activa de instituciones, emprendedores y actores vinculados al turismo y al desarrollo productivo local. En este sentido, se remarcó que el proceso permanece abierto a nuevos aportes e iniciativas.

El Plan Estratégico San Lorenzo es concebido como una política de Estado que trasciende las distintas gestiones de gobierno, por lo que quienes quieran sumar ideas o propuestas pueden comunicarse a [email protected].

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