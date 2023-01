Nuevo movimiento sindical en defensa de los municipales en la provincia

Tras varios años de participación en las paritarias provinciales donde Rosario tuvo un rol protagónico, toda la comisión directiva del gremio y sus afiliados decidieron entablar un nuevo camino que los aleje de "prácticas personalistas donde se priorizaban intereses propios por sobre los derechos de los trabajadores en su conjunto", afirmaron en un comunicado.

Estuvieron presentes en el acto el Secretario General del Sindicato Municipal de Rosario Antonio Ratner, el Secretario General de la CTM Rubén “Cholo” García, el secretario general de Asoem Santa Fe, Juan Medina, y el secretario general de Seom Rafaela, Darío Coco.

Se refirió al respecto el secretario general de Soem Rafaela, Darío Coco: “Celebro este espacio, encontramos en CTM un espacio donde los municipales podemos planificar de manera genuina la defensa de los municipales de la provincia de Santa Fe, agradezco al Cholo por esta posibilidad y estoy convencido que es el camino a seguir para la defensa de los municipales”.

A su vez, el secretario general de Asoem Santa fe, Juan Medina, señaló: “Cuando se crearon las instituciones sindicales del 1946 en adelante, lo hicieron con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas para estar en un sistema, pero no en un lugar asimétrico donde estén por debajo del piso de sus derechos; sin embargo, muchas personas no lo entienden así y en realidad lo único que generan son intereses propios en desmedro de los trabajadores, que es el colectivo al cual deberían representar, y creo que esto es el curso inicial de una forma de hacer sindicalismo” .

Por su parte, el anfitrión y secretario general de los municipales de Rosario, Antonio Ratner, afirmó: “Hoy para nosotros es un gran día, y considero que lo que estamos llevando adelante es una forma de agradecer a CTM y al Cholo García, los municipales de rosario y santa fe fuimos escuchados, nos brindó la posibilidad de llevar nuestra voz no solo en diferentes lugares del país sino también en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Hoy se abre sin dudas un nuevo movimiento en defensa de los municipales en la provincia de Santa Fe”.

Para terminar, dejó unas palabras el secretario general de la CTM, Rubén Cholo García: “Quiero agradecer por la invitación al compañero Antonio Ratner al secretario general adjunto de nuestra confederación. Lo que sí puedo decir es que acá están dirigentes luchadores que defienden los intereses de los trabajadores y que se diferencian de aquellos que ostentan de un poder que no es real, y que solo se ocupan de la rosca política a favor de ellos. Yo no he sido generoso con Antonio Ratner, uno tiene que reconocer y cuando maneja una confederación que defiende a más de 700 mil trabajadores municipales del país tiene que elegir a los mejores y Antonio Ratner es uno de los mejores dirigentes sindicales de la Republica Argentina”.