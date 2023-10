Misa en Rosario en desagravio al Papa Francisco

Al respecto, Ratner afirmó: “Estamos en tiempos donde no se puede aceptar que por pensar diferente se tenga que recibir de manera vehemente gritos e insultos, no se puede permitir estas tensiones. Necesitamos construir paz, diálogo e inclusión, optamos por una política que busca el bien común, teniendo en el centro a la persona humana. Algunos proponen los peores insultos, atravesando todas las fronteras del odio, y el Santo Padre no hace otra cosa que actualizar la doctrina social de la iglesia. Es por esto que el estar hoy acá llevando adelante esta misa en desagravio a los dichos contra el Papa Francisco nos pareció un gesto muy importante de todos los trabajadores municipales y la comunidad religiosa en su conjunto”.