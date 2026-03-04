Un paso histórico para Alvear: comenzará la pavimentación de calle Piedrabuena

La obra conectará la ruta 21 con el casco histórico y la autopista, mejorando la circulación y potenciando el desarrollo urbano y productivo de la ciudad

La ciudad de Alvear vivió un día histórico con la firma del acta de inicio de obra de pavimentación de calle Piedrabuena . Tras años de gestiones, reuniones y esfuerzo conjunto entre distintos niveles del Estado y el sector privado, la intervención comienza a hacerse realidad, marcando un antes y un después en la infraestructura urbana .

La pavimentación de Piedrabuena no es una obra más: se trata de un proyecto estratégico que permitirá vincular la ruta 21 con el casco histórico y la autopista , generando un corredor clave para la movilidad, la seguridad vial y el desarrollo productivo. La calle, que durante décadas fue un reclamo de vecinos y comerciantes, se convierte ahora en un eje de integración urbana y regional.

El proyecto se concreta gracias a la articulación entre el Estado provincial, el Municipio y el sector privado , a través del sistema de contribución por mejora . Este mecanismo, que combina inversión pública y aporte comunitario, demuestra que cuando el trabajo es conjunto, los resultados llegan y se sostienen en el tiempo.

El acto de firma contó con la presencia del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Clara García; el diputado Provincial Joaquín Blanco; el senador provincial Ciro Seisas; y el administrador General de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo. También participaron autoridades de Alvear, localidades vecinas y numerosos vecinos que acompañaron este momento tan esperado, reflejando la importancia social de la obra.

Desde el punto de vista técnico, la pavimentación contempla etapas de nivelación, compactación y colocación de carpeta asfáltica, con un plazo de ejecución que se extenderá durante los próximos meses. La inversión se enmarca en un plan más amplio de infraestructura vial que busca mejorar la conectividad de la región y proyectar un crecimiento ordenado.

Impacto positivo para Alvear

La obra no solo impactará en la movilidad cotidiana, sino que también favorecerá el desarrollo económico. Al conectar directamente la ruta 21, el centro urbano y la autopista, se agilizará el transporte de bienes y servicios, se potenciará la actividad comercial y se generarán condiciones más seguras para el tránsito.

Vecinos presentes destacaron la importancia de ver concretado un reclamo histórico. “Es una obra que esperábamos hace años, y que ahora nos permitirá vivir mejor y crecer como comunidad”, expresó uno de ellos.

"Con esta intervención, la ciudad reafirma su compromiso de seguir construyendo infraestructura que impulsa el crecimiento y proyecta el futuro. Piedrabuena pavimentada será símbolo de un esfuerzo compartido y de una visión de desarrollo que trasciende lo inmediato para pensar en la próxima generación", expresaron desde la Municipalidad.

