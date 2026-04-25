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Más de 800 vecinos realizarán capacitaciones gratuitas en oficios en Villa Gobernador Gálvez

Son cursados que se realizan con fondos municipales y en algunos casos a través de programas provinciales

25 de abril 2026 · 13:00hs
“Esto está enmarcado en las más de 200 propuestas que tenemos desde el municipio para vecinas y vecinos de todas las edades. Hay talleres culturales

“Esto está enmarcado en las más de 200 propuestas que tenemos desde el municipio para vecinas y vecinos de todas las edades. Hay talleres culturales, escuelas deportivas y cursos de capacitación en oficios en 50 puntos de la ciudad”, dijo Ricci.
Más de 800 vecinos realizarán capacitaciones gratuitas en oficios en Villa Gobernador Gálvez

Más de 800 vecinos realizarán capacitaciones gratuitas en oficios en Villa Gobernador Gálvez

En un acto que tuvo lugar en la plaza San Martín, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez presentó el programa “VGG Capacita”, una batería de capacitaciones en oficios que se llevan adelante en diferentes puntos de la ciudad, entre ellas más de cinco empresas que ofrecen sus instalaciones y capacitadores.

Se trata de más de 30 cursos en los que hay inscriptos más de 800 vecinos y vecinas, con una inversión superior a los 60 millones de pesos. Estas capacitaciones se llevan adelante con fondos municipales, algunas de ellas con el acompañamiento del gobierno provincial a través del programa “Impulsa”, y otras con la Asociación de Comercio e Industria.

VGG Capacita

Con respecto al tema, el intendente Alberto Ricci indicó: “El programa ‘VGG Capacita’ es una iniciativa que tenemos desde la municipalidad y también trabajamos junto al gobierno de la provincia de Santa Fe, con las instituciones y empresas locales. Tenemos más de 30 capacitaciones en marcha, algunas de ellas con el programa provincial ‘Impulsa’, otras con fondos propios, donde tenemos más de 800 participantes para estos cursos”.

vgg capacita (22)

“Esto está enmarcado en las más de 200 propuestas que tenemos desde el municipio para vecinas y vecinos de todas las edades. Hay talleres culturales, escuelas deportivas y cursos de capacitación en oficios en 50 puntos de la ciudad”, agregó.

Por su lado, Gabriela Estrella, subsecretaria de capacitaciones y trabajo decente del gobierno provincial, expresó que “el ‘Impulsa’ es un programa que el gobernador Maximiliano Pullaro nos pidió a todas las áreas que tenemos injerencia en materia de formación y capacitación laboral. El objetivo es no superponer las capacitaciones, y poder optimizar los recursos detectando las necesidades del mercado laboral de cada localidad”.

En tanto, Diego Berto, presidente de la Asociación de Comercio e Industria destacó estar “muy contentos de participar en este proyecto, representamos al sector privado y las empresas toman muy bien que capacitemos para buscar personas formadas. Esta articulación público-privada es muy beneficiosa para todos y a las empresas les interesa ser parte”.

Los cursos

Hay cursos de electricidad domiciliaria, estética de uñas, maquillaje artístico, marroquinería, panificación, peinado urbano, pestañas, refrigeración, reparación de electrodomésticos, textil, indumentaria femenina, moldería industrial y ropa deportiva, reciclado en pintura en tela, autoelevador, logística integral, e-commerce, reciclaje y rotomoldeo, soldadura, reparación de celulares, reparación de electrodomésticos, conductor profesional de colectivo, construcción en seco, electricidad domiciliaria, mantenimiento industrial, pintor de obra, semana pre-laboral.

vgg capacita

En este sentido, Juliana, participante del curso de soldadura que se dicta en la empresa Metalsur, recalcó: “Fui a la Oficina de Empleo a llevar el currículum y me ofrecieron hacer este curso, dije que sí porque es una gran experiencia para las mujeres que nos cuesta mucho conseguir trabajo en una fábrica. Me parece espectacular que se den estos cursos, porque son gratuitos y los costos para hacerlo de forma privada son elevados”.

Otro caso es el de Tamara, quien es parte del curso de logística, y valoró “que esta oportunidad es muy positiva, porque gracias a esto voy a tener más oportunidades de conseguir trabajo. Aprendemos a preparar pedidos, administrar el stock, generar la logística de transporte y demás”.

>>Leer más: Villa Gobernador Gálvez abrió las inscripciones para los cursos gratuitos en oficios

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