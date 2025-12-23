Más de 500 egresados durante 2025 en los cursos de oficios del departamento General López Durante el fin de semana se realizó el cierre de las actividades de formación laboral que se ofrecieron en el año, impulsadas por la senadora Leticia Di Gregorio 23 de diciembre 2025 · 07:10hs

Ya son 950 los vecinos del departamento General López que pudieron formarse dentro del programa en 2024 y 2025.

El último fin de semana finalizaron los cursos de oficios impulsados por la senadora provincial Leticia Di Gregorio en el departamento General López, una propuesta de formación gratuita orientada a generar herramientas concretas para la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos propios.

Gral.lopez.cursos4 Durante todo el año, se sostuvo un esquema de trabajo que combinó clases presenciales prácticas y encuentros virtuales teóricos a través de plataformas de videollamadas, permitiendo ampliar el acceso a vecinos de distintas localidades del departamento General López.

Gral.lopez.cursos3 Di Gregorio, contó que las entregas de certificados se realizaron en dos instancias: el viernes 12 en Firmat, una de las sedes de las prácticas, y el sábado 20 en Venado Tuerto. En total, este año finalizaron más de 500 personas distribuidas en cinco cursos: peluquería femenina, reparación de heladeras, reparación de pequeños electrodomésticos, soldador y jardinería.

500 egresados en 2025 Al igual que en ediciones anteriores, la iniciativa se llevó adelante de manera articulada con la Fundación de Estudios Superiores y Universitarios “General López”, fortaleciendo una política de capacitación sostenida en el tiempo. En relación a los números, este año se superó la cantidad de egresados de 2024, que había sido de 450 personas, alcanzando así un acumulado de más de 950 vecinos formados desde el inicio del programa.

La senadora Di Gregorio, aseguró que "se trata de una política pública que apunta a brindar oportunidades reales, con cursos pensados según la demanda laboral y con una modalidad que facilita la participación de personas de todo el departamento". En ese sentido, la representante del departamento General López adelantó que la propuesta tendrá continuidad el 2026: "El año que viene vamos a seguir con los cursos de oficios, sumando nuevas propuestas, porque creemos en la capacitación como una herramienta clave para generar trabajo y oportunidades en cada localidad", cerró.