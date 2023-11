Llamaron simulando ser de Mercado Libre y estafaron a una familia de Roldán en $1.000.000

La familia realizó la denuncia en la comisaría local el mismo martes y este miércoles en la Fiscalía de Roldán. Jesica contó que estuvo toda la mañana en el banco; “No había sistema pero finalmente pude hacer la denuncia y tengo que esperar que me respondan si me van a reconocer el dinero que me sacaron a mí y a mi marido. Solo me tomaron la denuncia por un 0800 y dejé la constancia de sumario tomado por la comisaría y fotocopia de los movimientos del Home Banking".

Juan agregó que pudieron averiguar que la llamada provino de Córdoba porque hallaron un DNI y, mediante el padrón electoral, dieron con un domicilio de esa ciudad. “Teníamos que pagar la cuota de auto, impuestos y comprar comida; nos dejaron sin nada”, se lamentó el joven que quiso hacer pública la situación que están pasando “para avisarles a la comunidad que tenga cuidado”.