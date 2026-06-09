Familias roldanenses recibieron los títulos de propiedad de sus viviendas

En total fueron 16 escrituras que las autoridades locales y provinciales entregaron a los vecinos de Roldán que completaron los trámites

El título de propiedad representa no solo la seguridad jurídica sobre el inmueble, sino también el acceso a créditos, herencias y una plena integración a la formalidad urbana.

Siete familias de Roldán recibieron los títulos de propiedad de sus viviendas durante un acto celebrado el viernes 5 en la Casa de la Cultura de la ciudad. La ceremonia, que formó parte de una jornada más amplia en la que se entregaron un total de 16 escrituras en el departamento San Lorenzo, reunió a autoridades municipales, provinciales y legislativas.

El intendente Escalante y la diputada Silvana Di Stefano encabezaron la ceremonia, el presidente del Concejo Municipal de Roldán, Carlos Alustiza y representantes del gobierno de la provincia de Santa Fe. También estuvieron presentes la directora de Intervención del Hábitat, Melina Giorgi, y el director de Regularización Dominial del Ministerio de Desarrollo Social, Mariano Rodríguez cuyas carteras tuvieron a su cargo la gestión técnica y administrativa del proceso de escrituración.

Viviendas para las familias

"Este es uno de los actos más importantes que podemos hacer como gobierno, entregarle a una familia el papel que dice que esa casa es suya, que nadie se la puede quitar”, señaló Escalante.

Las siete familias de Roldán que recibieron sus escrituras completaron los trámites correspondientes ante los organismos competentes, un proceso que en muchos casos implicó meses -e incluso años- de gestiones, relevamientos y documentación. El título de propiedad representa no solo la seguridad jurídica sobre el inmueble, sino también el acceso a créditos, herencias y una plena integración a la formalidad urbana.

"Cuando el Estado funciona de manera coordinada, los derechos llegan a quienes más los necesitan. Cada escritura que entregamos hoy es el resultado de esa articulación entre provincia y municipio”, sumó Di Stefano.

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