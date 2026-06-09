Familias roldanenses recibieron los títulos de propiedad de sus viviendas

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Maltrato animal en Rosario: proponen protocolos de actuación y campañas educativas
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Piden flexibilizar las cocheras exigidas para viviendas y oficinas
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Polémica en las Finales de la NBA: Trump fue abucheado durante el himno en Nueva York
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Angustia en Córdoba por la desaparición de una chica de 15 años: salió de la escuela y no volvió
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El tiempo en Rosario: martes de nubes, niebla y una máxima de apenas 16º
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Tras varios días internada, murió la mujer atragantada con un trozo de comida
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Newell's oficializó la salida de Franco García tras rescindir el contrato de mutuo acuerdo
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Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros
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Cataratas del Iguazú: a un turista se le cayó el celular y se tiró al agua a buscarlo
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Prófugos más buscados: cayó Plin Acosta, ligado a la barra de Central y a Los Menores
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Perú sigue contando votos, con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en empate técnico
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El gusano barrenador del Nuevo Mundo pone en alerta rojo a la ganadería de EEUU
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Pasaron Los Pibes y el vóley local siguió con su apasionante derrotero
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Crisis en discapacidad: piden a la provincia políticas concretas para el sector
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Lo balearon cuando entró a robar a una casa: descubrieron que es policía