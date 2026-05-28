Roldán recibió fondos provinciales para fortalecer actividades destinadas a los adultos mayores Así el municipio fortalecerá y ampliará la gama de propuestas destinadas a promover talleres y otras instancias para el binestar general de las personas mayores 28 de mayo 2026 · 11:30hs

Los fondos del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano buscan fortalecer talleres y propuestas recreativas.

Un aporte del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano del gobierno de la Provincia de Santa Fe, permitirá a la Municipalidad de Roldán continuar fortaleciendo el desarrollo de actividades recreativas y culturales para adultos mayores de la ciudad.

Los fondos serán destinados a sostener y ampliar propuestas orientadas a promover la participación activa, el bienestar integral y la recreación de las personas mayores, a través de talleres, encuentros y distintas iniciativas culturales y comunitarias.

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Entrega de fondos La entrega se realizó en horas de la mañana de este miércoles 27, en el Centro de Calidad de Vida para Personas Mayores “Jorge Raúl Rodríguez”, ubicado en la ciudad de Rosario, y contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales. Participaron de la actividad, representando a la ciudad, las secretarias de Gobierno, Marisabel Mendoza, y de Cultura, Educación, Turismo y Deporte, Ana Clara Reijember, acompañadas por la diputada Provincial, Silvana Di Stefano.

Roldán-fondos3 Del gobierno provincial participaron la secretaria de Políticas Sociales e Integración Social del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, Viviana Foresi; junto a la coordinadora de la Subsecretaría de Personas Mayores, Marcela Márquez, y la funcionaria Vilma Paulini, ambas pertenecientes al mismo Ministerio. Roldán-fondos2 >>Leer más: Escalante: "Estamos construyendo la Roldán del futuro, con planificación y trabajo"