Investigan la muerte de un hombre hallado sobre las vías del tren en zona noroeste

Sus familiares piden que se analice una cámara de vigilancia ubicada en cerca de donde fue encontrado el cuerpo

Investigan la muerte de un hombre discapacitado hallado sobre las vías del tren en zona noroeste.

Un hombre de 40 años fue hallado sin vida sobre las vías del tren en la zona noroeste de Rosario. Los vecinos contaron que tenía una discapacidad motriz y por el momento no se conocen causas de su muerte. Su familia pide que se analicen cámaras de la zona.

Se trata de un vecino de la zona de Campbell y Tupac Amaru. Sus familiares contaron que lo hallaron ya sin vida y con marcas de golpes en distintas partes del cuerpo. En ese sentido solicitaron que se analicen cámaras de las inmediaciones para conocer cómo ocurrió el hecho.

En tanto fuentes oficiales consultadas indicaron que por el momento no hay una hipótesis firme. En el lugar trabajó Gendarmería para reunir datos que puedan esclarecer lo ocurrido y luego intervino la Policía de Investigaciones (PDI).

Piden por una cámara de la zona

Los familiares del hombre, de quien por el momento no trascendió su identidad, esperan que las autoridades confirmen si se realizará una autopsia. Por haber sido hallado en las vías, una hipótesis es que el hombre fue arrollado por el tren aunque se desconoce la mecánica.

Sin embargo sus allegados cuestionaron que las muletas del hombre fueron halladas prácticamente intactas. Por ese motivo insistieron en el relevamiento de una cámara ubicada en una columna de alumbrado que podrá arrojar más claridad.