La Capital | Policiales | crimen

Un crimen entre las barras de Central y Newell's: mataron a Juancito en barrio Itatí

Un delincuente en auto acribilló a Juan José Gómez, vinculado con Pillín Bracamonte. El año anterior había sido imputado por simular una balacera mafiosa

27 de agosto 2026 · 07:20hs
Google Seguir a La Capital en Google
La víctima del crimen fue trasladada desde Garibaldi al 2400 hasta el Heca.

La víctima del crimen fue trasladada desde Garibaldi al 2400 hasta el Heca.

La policía rosarina confirmó este jueves el crimen de un exintegrante de la barra brava de Central. El asesinato de Juan José "Juancito" Gómez ocurrió la noche anterior y le puso punto final a la historia de otro hincha que intentó dar el salto hacia la tribuna de Newell's tras la muerte de Andrés "Pillín" Bracamonte, histórico líder canalla.

De acuerdo a la versión preliminar, el joven de 26 años fue baleado a última hora de este miércoles en inmediaciones del barrio Itatí. Después del ataque lo llevaron hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde las autoridades constataron que había fallecido.

La víctima cayó herida en Garibaldi al 2400 y ya había sido trasladado al nosocomio municipal cuando llegaron las fuerzas de seguridad provinciales. Según los primeros testimonios que recogieron los investigadores, un delincuente le disparó desde un automóvil y escapó sin ser identificado.

¿Cómo fue el crimen de Juancito Gómez?

El homicidio de Gómez se confirmó alrededor de las 23.40 en el Heca. El autor del crimen abrió fuego al menos cinco veces, de acuerdo a la cantidad de vainas servidas que quedaron en la calle.

Agentes del Comando Radioeléctrico hicieron un operativo que concluyó sin arrestos en la zona del ataque. En primera instancia, los testigos mencionaron que el agresor iba a bordo de un Peugeot 208 gris.

>> Leer más: Imputaron a integrantes de Los Menores con base en zona oeste

Además de los restos de los proyectiles, los policías hallaron manchas de sangre en la escena del crimen. Hasta entonces no había indicios sobre otras personas lesionadas como consecuencia de la balacera.

Hace casi un año, el joven asesinado estuvo involucrado en otro ataque con armas de fuego como partícipe primario. El fiscal Pablo Socca lo imputó como colaborador de Norma Acosta, una mujer acusada por organizar un autoatentado mafioso en su casa de la zona sur de Rosario.

Juancito Gómez, de la barra brava de Central a la de Newell's

Gómez fue imputado a principios de septiembre de 2025, cuando se entregó en las oficinas de la división de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe. Fuentes oficiales precisaron que lo liberaron en julio, después de diez meses privado de su libertad por orden de la Justicia provincial.

El joven asesinado estuvo en la barra brava de Central hasta que se produjo el doble crimen de Andrés Bracamonte y Raúl "Rana" Attardo, acribillados el 9 de noviembre de 2024 en inmediaciones del Gigante de Arroyito. Desde entonces, Los Menores asumieron el liderazgo en las tribunas auriazules y su jefe, Matías Gazzani, se mantiene como el prófugo con la recompensa más alta en Argentina.

Pasados unos seis meses desde el fallecimiento de Pillín, Juancito se subió al paravalanchas de la Lepra junto a Juan Domingo Ramírez, otro simpatizante que también había cruzado la vereda futbolera. Cascarita tenía 51 años y fue baleado el 22 de julio de 2025 frente al Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Unas dos semanas después, murió en el Heca como consecuencia del ataque.

El último capítulo en la historia de Gómez se escribió en el marco otros negocios ilegales, cuando trascendió la megacausa sobre fraude en la compra de combustible para la Policía de Rosario. En septiembre pasado quedó bajo prisión preventiva por una balacera registrada sobre pasaje Larguía al 3400. La dueña de la casa denunció que habían disparado contra su casa en represalia por supuestas denuncias de corrupción, pero el fiscal concluyó que mintió para tratar de incriminar a distintas autoridades de la fuerza. Gómez fue imputado entonces por intimidación pública agravada y abuso de armas.

Noticias relacionadas
Un crimen a traición que seguirá impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña.

Crimen impune: dos absueltos por el asesinato de un soldadito en Ludueña

mataron a un lider indigena peruano que denuncio a la industria cosmetica

Mataron a un líder indígena peruano que denunció a la industria cosmética

Pablo P. fue detenido por un crimen de enero en la zona sur de Rosario

Lo buscaban por un crimen en zona sur, no lo encontraron y terminó entregándose en su casa

La escena del crimen del jubilado Roberto Ferrari, baleado en el ataque a un súper chino de barrio Triángulo.

Imputaron a un joven por el crimen en mayo de un jubilado en un súper chino

Ver comentarios

Las más leídas

Atajó en Central y River y era gerente deportivo de un club, pero lo echaron

Atajó en Central y River y era gerente deportivo de un club, pero lo echaron

Se viene la tormenta de Santa Rosa en Rosario, un mito que coincide con las estadísticas

Se viene la tormenta de Santa Rosa en Rosario, un mito que coincide con las estadísticas

Se formó en Central y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Se formó en Central y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Un mes perdida: el calvario de una mujer de Nuevo Alberdi hallada tras una intensa búsqueda

Un mes perdida: el calvario de una mujer de Nuevo Alberdi hallada tras una intensa búsqueda

Lo último

Un crimen entre las barras de Central y Newells: mataron a Juancito en barrio Itatí

Un crimen entre las barras de Central y Newell's: mataron a Juancito en barrio Itatí

Estrenos de cine en Rosario: comedia romántica, trhiller postapocalíptico y el reestreno de Harry Potter

Estrenos de cine en Rosario: comedia romántica, trhiller postapocalíptico y el reestreno de Harry Potter

Futsal: Banco Nación ganó el ascenso y tiene crédito para la Liga Nacional

Futsal: Banco Nación ganó el ascenso y tiene crédito para la Liga Nacional

Un crimen entre las barras de Central y Newell's: mataron a Juancito en barrio Itatí

Un delincuente en auto acribilló a Juan José Gómez, vinculado con Pillín Bracamonte. El año anterior había sido imputado por simular una balacera mafiosa

Un crimen entre las barras de Central y Newells: mataron a Juancito en barrio Itatí
La historia de la rosarina que eligió la fe y el atletismo como camino para superarse día a día

Por Matías Petisce
Ovación

La historia de la rosarina que eligió la fe y el atletismo como camino para superarse día a día

Todo listo en el Senado para convertir en ley las nuevas reglas electorales en Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Todo listo en el Senado para convertir en ley las nuevas reglas electorales en Santa Fe

Violencia en el fútbol: piden que un árbitro pueda expulsar tres minutos a los agresores en partidos infantiles

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Violencia en el fútbol: piden que un árbitro pueda expulsar tres minutos a los agresores en partidos infantiles

Una mejora temporaria del clima permitió iniciar la siembra de maíz temprano en el centro norte de Santa Fe
Agro

Una mejora temporaria del clima permitió iniciar la siembra de maíz temprano en el centro norte de Santa Fe

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se llevó $369 millones
Información General

Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se llevó $369 millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Atajó en Central y River y era gerente deportivo de un club, pero lo echaron

Atajó en Central y River y era gerente deportivo de un club, pero lo echaron

Se viene la tormenta de Santa Rosa en Rosario, un mito que coincide con las estadísticas

Se viene la tormenta de Santa Rosa en Rosario, un mito que coincide con las estadísticas

Se formó en Central y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Se formó en Central y la rompe en un equipo que busca hacer historia

Un mes perdida: el calvario de una mujer de Nuevo Alberdi hallada tras una intensa búsqueda

Un mes perdida: el calvario de una mujer de Nuevo Alberdi hallada tras una intensa búsqueda

Un crimen entre las barras de Central y Newells: mataron a Juancito en barrio Itatí

Un crimen entre las barras de Central y Newell's: mataron a Juancito en barrio Itatí

Ovación
La historia de la rosarina que eligió la fe y el atletismo como camino para superarse día a día

Por Matías Petisce
Ovación

La historia de la rosarina que eligió la fe y el atletismo como camino para superarse día a día

La historia de la rosarina que eligió la fe y el atletismo como camino para superarse día a día

La historia de la rosarina que eligió la fe y el atletismo como camino para superarse día a día

Newells aún no sabe con qué rival se cruzará antes del clásico con Central

Newell's aún no sabe con qué rival se cruzará antes del clásico con Central

En Central, Almirón atraviesa la tormenta que tenía al frente y despejó algunos nubarrones

En Central, Almirón atraviesa la tormenta que tenía al frente y despejó algunos nubarrones

Policiales
Un crimen entre las barras de Central y Newells: mataron a Juancito en barrio Itatí
Policiales

Un crimen entre las barras de Central y Newell's: mataron a Juancito en barrio Itatí

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia

Capitán Bermúdez: quedó detenido por tener en cautiverio a una adolescente

Capitán Bermúdez: quedó detenido por tener en cautiverio a una adolescente

Un mes perdida: el calvario de una mujer de Nuevo Alberdi hallada tras una intensa búsqueda

Un mes perdida: el calvario de una mujer de Nuevo Alberdi hallada tras una intensa búsqueda

La Ciudad
Violencia en el fútbol: piden que un árbitro pueda expulsar tres minutos a los agresores en partidos infantiles

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Violencia en el fútbol: piden que un árbitro pueda expulsar tres minutos a los agresores en partidos infantiles

El tiempo en Rosario: jueves templado con chances de tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: jueves templado con chances de tormentas aisladas

Morosidad y deudas en Rosario: proponen multas millonarias por abusos

Morosidad y deudas en Rosario: proponen multas millonarias por abusos

El Niño: qué pueden hacer los vecinos antes, durante y después de las lluvias

El Niño: qué pueden hacer los vecinos antes, durante y después de las lluvias

La música despide a un referente: murió Rubén Rada a sus 83 años
Zoom

La música despide a un referente: murió Rubén Rada a sus 83 años

Fondos de Ansés para créditos hipotecarios: analistas ven un alivio

Por Patricia Martino
Economía

Fondos de Ansés para créditos hipotecarios: analistas ven un alivio

Diputados aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central
Política

Diputados aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Comer en la escuela: subió 10 por ciento la demanda en comedores de Santa Fe
La Ciudad

Comer en la escuela: subió 10 por ciento la demanda en comedores de Santa Fe

Organización de víctimas de abuso clerical rechazó la visita del Papa a Argentina
Información General

Organización de víctimas de abuso clerical rechazó la visita del Papa a Argentina

Una repentina inundación de un río de Nepal dejó 160 muertos y 400 desaparecidos
Información General

Una repentina inundación de un río de Nepal dejó 160 muertos y 400 desaparecidos

Italia también le retiró su apoyo a la reelección de Infantino en la Fifa
Ovación

Italia también le retiró su apoyo a la reelección de Infantino en la Fifa

Imputarán a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto
Policiales

Imputarán a los jefes de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto

La Corte Suprema de Santa Fe estrenará ministro el 4 de septiembre
Política

La Corte Suprema de Santa Fe estrenará ministro el 4 de septiembre

Lewandowski: Necesitamos una industria nacional que produzca y genere empleo
Política

Lewandowski: "Necesitamos una industria nacional que produzca y genere empleo"

El Fresu prepara paros regionales para escalar hacia una huelga nacional
Economía

El Fresu prepara paros regionales para escalar hacia una huelga nacional

Capitán Bermúdez: quedó detenido por tener en cautiverio a una adolescente
Policiales

Capitán Bermúdez: quedó detenido por tener en cautiverio a una adolescente

Imputaron a un hombre acusado de organizar el traslado de 26 kilos de droga
Policiales

Imputaron a un hombre acusado de organizar el traslado de 26 kilos de droga

Robots humanoides en la UNR para debatir el avance tecnológico en las empresas
La Ciudad

Robots humanoides en la UNR para debatir el avance tecnológico en las empresas

Volvieron las estafas a jubilados de Pami: una guía para evitar engaños
Información General

Volvieron las estafas a jubilados de Pami: una guía para evitar engaños