Baigorria propone una jornada de limpieza comunitaria para cuidar el humedal

El objetivo es sanear la playa de la parte sur de la Isla de los Mástiles. También se realizará una remada por la costa y un posterior picnic en el lugar.

Por Ruth Oitana

13 de febrero 2026 · 10:58hs
Se requiere a los voluntarios que asistan a la jornada de limpieza a llevar guantes y bolsas para recolectar, mate y almuerzo para compartir.

En el marco del Día de los Humedales, celebrado el 2 de febrero, y con el objetivo de tomar acción en el territorio para el cuidado de los bienes comunes, la Municipalidad de Granadero Baigorria invita a una Jornada de limpieza en Isla de los Mástiles, seguida de una remada por la costa y cierre con almuerzo a la canasta.

La jornada se realizará el próximo sábado 21 de febrero en la playa del sector sur de la isla, frente a la Ciudad Deportiva, desde las 9.30. La primera parte del encuentro constará de la limpieza y recolección de residuos en el lugar, seguido de una remada (aproximadamente a las 11.30) y almuerzo en el parador.

La iniciativa surgió de la División Ambiente de la Municipalidad de Granadero Baigorria. Participarán la Escuela Municipal de Canotaje, Aguape Escuela de Kayak, Escuela Litoral Kayak, Rosario Central Kayak, Vive Río Kayak y SUP, también la gente del Parador Puerto Los Mástiles.

¿Qué hay que llevar?

Se requiere a los voluntarios que asistan a la jornada de limpieza a llevar guantes y bolsas para recolectar, mate y almuerzo para compartir, así como muchas ganas de colaborar con la limpieza del ambiente. Para aquellos que quieran, el parador cuenta con parrillas para cocinar.

La jornada se suspenderá en caso de que el día se presente lluvioso o con malas condiciones climáticas para realizar el cruce del río.

