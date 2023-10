Las sospechas de la familia del hombre que murió ahogado tras caer su auto al río Paraná

Pero para la familia de la víctima, la secuencia no habría ocurrido así, ya que no terminan de comprender como el empleado municipal de Villa Gobernador Gálvez murió ahogado y ella no.

>> Leer más: San Lorenzo: confirman que el cuerpo hallado es del conductor que cayó con su auto al río.

El cuerpo de Carrizo apareció frente al Club Náutico de la localidad de Fray Luis Beltrán

Una hermana de la víctima también subrayó que Cintia, la sobreviviente de 42 años, no se acercó "ni dio la cara".

El miércoles pasado, cuando ocurrió el caso, la mujer en cuestión relató a los rescatistas que estaban estacionados sobre la costanera de la localidad de San Lorenzo, Santa Fe, cuando el hombre habría accionado sin querer la palanca de cambio cuando lo puso en contacto para prender la calefacción.

En su testimonio señaló que logró salvarse luego de salir por la ventanilla del acompañante cuando el auto se empezó a hundir. Según manifestó, Carrizo también logró escapar del vehículo, pero no llegó a la orilla.

"A mí no me cierra nada de lo que esta mujer dice, cambia su versión una y otra vez. Dijeron que ella salió ilesa, no me explico. Mi hermano era muy precavido, siempre íbamos a tomar mate a la orilla del río. Era muy detallista y no corría riesgos en nada", indicó Liliana Carrizo a ElTres TV.

>> Leer más: Encontraron un cuerpo en el río e intentaban establecer si es el hombre que cayó en un auto