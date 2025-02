Cárcel de Piñero: imputan a un jefe penitenciario por instigar el asesinato en prisión del broker de seguros

Si bien la fiscal María de los Angeles Granato requirió la prisión preventiva para Peralta, el juez de primera instancia Rodrigo Santana no concedió el pedido y liberó al penitenciario, que deberá cumplir por un plazo de hasta dos años alguna reglas de conducta: abonar una fianza previa cuyo monto no fue dado a conocer para recuperar la libertad, concurrir a firmar una vez por semana a sede judicial, no contactarse por ningún medio con colegas, excolegas o autoridades del Servicio Penitenciario (SP) santafesino. Tampoco podrá salir de Rosario ni de la provincia de Santa Fe, además de tener su cuenta bancaria inmovilizada.