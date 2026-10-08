Jornada intensa en VGG para asistir a los barrios más afectados por el temporal

Tras las intensas lluvias registradas durante el miércoles, la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez continúa con tareas para mejorar el escurrimiento del agua en distintos sectores

Desde el Municipio se continúa trabajando en territorio y evaluando las intervenciones necesarias en los barrios que presentaron mayores inconvenientes.

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez desarrolló durante toda la jornada de este jueves, tareas de mantenimiento en distintos barrios de la ciudad que se vieron afectados por las precipitaciones del miércoles, donde se registraron más de 40 milímetros de lluvia, con una intensidad máxima de 76,5 milímetros por hora y ráfagas de hasta 36,7 km/h. A partir de los reclamos recibidos a través del Centro de Atención Ciudadana y en articulación con las distintas áreas municipales, se contabilizaron 36 incidencias en diferentes sectores dela ciudad.

Los principales reclamos estuvieron vinculados al mantenimiento de zanjas, con 25 casos ; desagües pluviales, con 7; y zanjeo, con 4. Los barrios que concentraron la mayor cantidad de inconvenientes fueron San Enrique, El Eucaliptal, Coronel Aguirre, La Ranita, La Resistencia, Cancha de Remo, Ghiglione, La Esperanza, Mortelari, Alto Verde, Ibarra y un sector de La Ribera. En estos sectores se concentraron 27 de los 36 incidentes registrados.

Las áreas municipales realizaron un seguimiento permanente de cada situación y se mantuvo el monitoreo de las zonas afectadas. Además, durante la noche se dispuso un refuerzo preventivo de personal ante la posibilidad de que aumentaran las emergencias , retomándose posteriormente el esquema habitual de atención al estabilizarse la situación.

La información recopilada durante el temporal también fue compartida con el secretario de Obras Públicas, Fabián Nallino, para facilitar las recorridas territoriales y la evaluación de las intervenciones necesarias en los sectores con mayores inconvenientes.

En relación con los motivos de los anegamientos, Nallino explicó que la intensidad de las precipitaciones resulta determinante. “Es la velocidad de caída lo que anega, además de la cantidad”, señaló el funcionario. Y agregó que cuando las lluvias son muy intensas, el agua se acumula rápidamente y los desagües no alcanzan a evacuarla a la misma velocidad, generando anegamientos e incluso el ingreso de agua a algunas propiedades.

Barrios afectados

En este sentido, el funcionario indicó que entre las zonas más afectadas se encuentran La Resistencia y un sector de La Ribera, donde existen viviendas ubicadas por debajo del nivel de los desagües o del zanjón, lo que incrementa las dificultades ante precipitaciones intensas.

Desde el Municipio se continúa trabajando en territorio y evaluando las intervenciones necesarias en los barrios que presentaron mayores inconvenientes, utilizando la información relevada durante el temporal para planificar acciones preventivas y mejorar la respuesta ante futuras lluvias.

Centro de Atención Ciudadana

El Centro de Atención Ciudadana funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Atiende reclamos, consultas, asesora y brinda información útil a vecinos. Se puede llamar telefónicamente al 4988888, *888 desde el teléfono fijo, por WhatsApp al 3417388888 o descargar la aplicación "VGG Muni".

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